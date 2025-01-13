Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi
Türk halkının favori içeceği olan siyah çayın genel sağlık üzerindeki etkileri üzerine yürütülen birçok bilimsel araştırma mevcut. Yapılan çalışmalarda, siyah çayın erken ölüm riskini azaltmasının yanı sıra kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını düşürdüğü de ispatlandı. Uzmanlara göre, düzenli çay tüketimi, uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapısını aralayabilir.
2022 yılında yapılan bir çalışmada, günde iki veya daha fazla fincan çay içmenin, ölüm riskini yüzde 9 ile 13 arasında azaltabileceği ortaya konmuştu. Bununla birlikte, uzmanlar çayın çeşitli sağlık yararları sunduğunu belirtiyor.