Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi

Türk halkının favori içeceği olan siyah çayın genel sağlık üzerindeki etkileri üzerine yürütülen birçok bilimsel araştırma mevcut. Yapılan çalışmalarda, siyah çayın erken ölüm riskini azaltmasının yanı sıra kalp hastalıklarına yakalanma olasılığını düşürdüğü de ispatlandı. Uzmanlara göre, düzenli çay tüketimi, uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapısını aralayabilir.

Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi - 1

2022 yılında yapılan bir çalışmada, günde iki veya daha fazla fincan çay içmenin, ölüm riskini yüzde 9 ile 13 arasında azaltabileceği ortaya konmuştu. Bununla birlikte, uzmanlar çayın çeşitli sağlık yararları sunduğunu belirtiyor.

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Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi - 2

Siyah çayın içeriğinde bulunan antioksidanlar; kalp hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların riskini düşürmeye yardımcı olabilir. Flavonoid adı verilen bu bileşiklerin, kolesterol ve tansiyon üzerinde de olumlu etkiler yaratarak kalp sağlığını desteklediği ifade ediliyor.

Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi - 3

2017’de yapılan bir araştırma, çay içen bireylerin kalp hastalıkları ve kalp krizi risklerinin, içmeyenlere göre sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 10 oranında daha düşük olduğunu belirledi. 

Avustralya’daki Newcastle Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Quan Vuong, yeşil çayın yüksek kateşin içerdiğini ancak siyah çayın da antioksidan özelliklerini kaybetmediğini belirtiyor.

Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi - 4

Bağırsak sağlığı üzerinde de önemli etkileri bulunan siyah çay, polifenol bileşenleri sayesinde zararlı bakterilerin azalmasına ve faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı oluyor.

2017 yılında yapılan bir başka çalışma ise siyah çayın bağırsak sağlığını iyileştirerek zayıflamaya yardımcı olabileceğini göstermişti.

Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi - 5

Çay, aynı zamanda zihinsel performansı artırma ve stresle mücadele konusunda da etkili. Siyah ve yeşil çaydaki L-theanine amino asidi ve kafein, dikkat toplama konusunda yardımcı olurken, kafein çayda daha yavaş emildiği için enerji daha uzun süre sağlanıyor. L-theanine'in, odaklanmayı geliştirmesi, hafızayı desteklemesi ve stresi azaltması gibi faydaları da bulunuyor.

Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi - 6

Çay içmenin rahatlatıcı etkisi sadece kimyasal bileşenlerinden değil, aynı zamanda aromatik özelliklerinden de kaynaklanıyor.

Yapılan birçok bilimsel araştırmaya göre, düzenli çay içmek, çeşitli hastalık risklerini azaltarak, daha sağlıklı ve uzun bir ömrün kapısını açıyor.

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