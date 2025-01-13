Çay içmek ömrü uzatır mı? Bilim insanlarından yanıt gecikmedi

Çay, aynı zamanda zihinsel performansı artırma ve stresle mücadele konusunda da etkili. Siyah ve yeşil çaydaki L-theanine amino asidi ve kafein, dikkat toplama konusunda yardımcı olurken, kafein çayda daha yavaş emildiği için enerji daha uzun süre sağlanıyor. L-theanine'in, odaklanmayı geliştirmesi, hafızayı desteklemesi ve stresi azaltması gibi faydaları da bulunuyor.