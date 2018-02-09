Çay mı daha faydalı kahve mi? (Dünya Türk Kahvesi Günü)

Dişlerde leke

Kahve de çay da dişlerde sararmaya neden oluyor. Peki, bu konuda hangisi daha kötü?

Çaydaki doğal pigmentler kahvedekilere oranla diş minesine daha kolay yapışıyor. Bu da sanılanın aksine çayın dişlerinizi daha çok sararttığı anlamına geliyor.