Çay tiryakilerini ikiye bölen demleme yöntemi. Lezzetini artırmanın gizli formülü

Çay hiç şüphesiz ki Türk kültürünün en önemli sembollerinden biridir. Mevsimler değişse de çay içme oranında bir değişiklik yaşanmıyor. Sohbetlerin yanında üzüntülerin yanında hatte bazen cenazelerde dahi karşımıza çıkıyor. Türk çayı, siyah yapraklı en sert aromalı çaylardan biri olarak tüketiliyor.

Kültürde bu kadar önemli yer edinen çay hakkında da bazı fikir ayrılıkları bulunuyor. Kişiden kişiye değişiklik gösteren demleme yöntemleri bulunuyor. Kimileri çayı sıcak su ile demlerken kimileri de demleme aşamasında soğuk su kullanıyor.