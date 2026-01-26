Çay tiryakilerini ikiye bölen demleme yöntemi. Lezzetini artırmanın gizli formülü
Türkiye’de severek tüketilen içeceklerin başında gelen çayın demleme yöntemi, çay tiryakilerini ikiye böldü.
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN OLMAZSA OLMAZI
Çay hiç şüphesiz ki Türk kültürünün en önemli sembollerinden biridir. Mevsimler değişse de çay içme oranında bir değişiklik yaşanmıyor. Sohbetlerin yanında üzüntülerin yanında hatte bazen cenazelerde dahi karşımıza çıkıyor. Türk çayı, siyah yapraklı en sert aromalı çaylardan biri olarak tüketiliyor.
Kültürde bu kadar önemli yer edinen çay hakkında da bazı fikir ayrılıkları bulunuyor. Kişiden kişiye değişiklik gösteren demleme yöntemleri bulunuyor. Kimileri çayı sıcak su ile demlerken kimileri de demleme aşamasında soğuk su kullanıyor.
ÇAY SOĞUK SU İLE Mİ DEMLENİR?
Soğuk su ile demlenen çayın sıcak su kullanılmasının aksine daha uzun süre taze kaldığından bahsediliyor. Alt demlikte kaynayan suyu üst demliğe çayın üstüne döktüğüzde çay yaprakları haşlanıyor ve acı bir tad bırakıyor. Suyun kaynak olması çayın kalitesin olumsuz etkileyen durumlardan biri oluyor. Su kaynadıkça oksijenini kaybediyor ve lezzetini kaybediyor.
SICAK SU İLE ÇAY DEMLEMEK
Sıcak su ile demlenmesi gerektiğini savunan çay tiriyakileri ise sıcak su ile demlenen çayın daha çok aroma verdiğini savunuyor. Sıcak su kullanmak hızlı demlenme sağlıyor. Sıcak su ile demlenen çaylarda dikkat edilmesi gereken nokta alt demlikte kaynattığımız suyu üst demliğe aldıktan sonra kuru çayın eklenmesi gerekiyor
Çay demleme konusunda lezzete etki eden yalnızca suyun sıcaklığı değil. Kullanılan demliğin materyali, çay kalitesi, suyun kalitesi ve demlenme için ayrılan süre gibi detaylar bulunuyor.
FERAHLATICI AROMASIYLA BERGAMOTLU ÇAY
Siyah çayın keskin tadını ferahlatıcı bir etkiyle yumuşat bergamot aroması, çay tiriyakilerinin en sık tercih ettiği tadlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bergamotlu çay, klasik siyah çayın bergamot portakalının aromatik yağıyla harmanlanmasıyla elde ediliyor.
Bergamotlu çay, içerdiği siyah çay ve bergamot aroması sayesinde hem zihinsel uyanıklığı artırabiliyor. Bergamot çayı içerdiği antiviral özellikler sayesinde vücudun soğuk algınlığına yol açan virüslerle mücadele etmesine katkıda buluyor. Kimilerine göre çaya karanfil, bergamot ya da tarçın eklemek çayın lezzetini iki katına çıkaran yöntemlerden biri.
Çayda aromalı daha baharatlı tatları sevenler ise çay demlerken karanfil ve tarçından yararlanıyor. Karanfil ve tarçının rahatlatıcı etkisiyle kişiye sakinlik hissi verebiliyor.