Cedi Osman ile Ebru Şahin, ilk kez el ele görüntülendi. Geçtiğimiz akşam bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen çift objektiflere yakalandı. Alaçatı'da bulunan bir mekanda yemek yiyen Cedi Osman ve Ebru Şahin çıkışta el ele objektiflere yansıdı. Kapı önünde kendilerini çeken gazetecilere gülümseyen ikili, “İlişkilerinin yeni başladığını, bir arkadaş ortamında tanıştıklarını söyledi. Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen Osman, tatilde olduklarını söylerken Şahin de, "Güzel gidiyor. Yeni sezonda yine ekranlarda olacağım" dedi. Çift geçtiğimiz günlerde ise bir otomobilin içinde trafikte böyle görüntülenmişti. İkilinin aynı tarihlerde Alaçatı'da olması ve birbirlerini sosyal medyada takip etmelerinin ardından birliktelik iddiaları ortaya atılmış ancak ikili yalanlamıştı.