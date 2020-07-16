Cedi Osman ile Ebru Şahin ilk kez el ele

Cedi Osman ile Ebru Şahin, ilk kez el ele görüntülendi. Geçtiğimiz akşam bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen çift objektiflere yakalandı.

16.07.2020 - 11:09

Cedi Osman ile Ebru Şahin ilk kez el ele - 1
Alaçatı'da bulunan bir mekanda yemek yiyen Cedi Osman ve Ebru Şahin çıkışta el ele objektiflere yansıdı.


Cedi Osman ile Ebru Şahin ilk kez el ele - 2
Kapı önünde kendilerini çeken gazetecilere gülümseyen ikili, “İlişkilerinin yeni başladığını, bir arkadaş ortamında tanıştıklarını söyledi.


Cedi Osman ile Ebru Şahin ilk kez el ele - 3
Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen Osman, tatilde olduklarını söylerken Şahin de, "Güzel gidiyor. Yeni sezonda yine ekranlarda olacağım" dedi.
Cedi Osman ile Ebru Şahin ilk kez el ele - 4
Çift geçtiğimiz günlerde ise bir otomobilin içinde trafikte böyle görüntülenmişti.
Cedi Osman ile Ebru Şahin ilk kez el ele - 5
İkilinin aynı tarihlerde Alaçatı'da olması ve birbirlerini sosyal medyada takip etmelerinin ardından birliktelik iddiaları ortaya atılmış ancak ikili yalanlamıştı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER