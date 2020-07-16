Cedi Osman ile Ebru Şahin ilk kez el ele

Alaçatı'da bulunan bir mekanda yemek yiyen Cedi Osman ve Ebru Şahin çıkışta el ele objektiflere yansıdı.

Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen Osman, tatilde olduklarını söylerken Şahin de, "Güzel gidiyor. Yeni sezonda yine ekranlarda olacağım" dedi.