Çektiği iris fotoğraflarını takı ve tabloya dönüştürüyor: ''İlk uygulayan kişi benim''
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Mehmet Enes Geçici (29), her insanın kendine özel olan 'iris' tabakasının fotoğrafını çekerek, takı ve tablo gibi ürünlere dönüştürüyor.
Kapadokya'da oyunculuk ve turizmle uğraşan Mehmet Enes Geçici, bölgeye yeni ürün ve hizmetler getirilmesi gerektiğini düşünerek, iris fotoğrafçılığına merak saldı. Kapadokya’da gerekli makine ve ekipmanları alıp, çekimlere başlayan Geçici’nin parmak izi gibi her insanın farklı olan irisini çektiği fotoğraflar; kolye, bileklik gibi aksesuarlar ve tablo haline getiriliyor.