Celine Dion bir deri bir kemik kaldı
Son zamanlarda zayıflığı nedeniyle eleştirilen Celine Dion, Paris'te adeta bir deri bir kemik halde objektiflere takıldı.
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1Celiine Dion, önceki gün Paris’te objektiflere takıldı.
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2Chanel kombiniyle dikkat çeken şarkıcının, bir deri bir kemik kalması, gözden kaçmadı.
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351 yaşındaki sanatçı için sosyal medyada “Çok zayıflamış, 70 yaşında gibi duruyor” ve “Bir sandviçe ihtiyacı var” gibi yorumlar yapıldı.
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Kilo kaybı nedeniyle hayranlarını endişelendiren Canadalı şarkıcı daha önce kendisini eleştirenlere “Sevmiyorsanız beni yalnız bırakın” demişti.
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Dion konu hakkında “Dert etmeyin. Fotoğrafımı çekmeyin. Seviyorsanız orada olurum" açıklaması yapmıştı.
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Celine Dion'un aşırı kilo kaybının 2016 yılında eşi Rene Angelil'i ölümünden sonra olması dikkat çekiyor.
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