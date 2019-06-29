NTV

Celine Dion bir deri bir kemik kaldı

Son zamanlarda zayıflığı nedeniyle eleştirilen Celine Dion, Paris'te adeta bir deri bir kemik halde objektiflere takıldı.

  • 1

    Celiine Dion, önceki gün Paris’te objektiflere takıldı.
  • 2

    Chanel kombiniyle dikkat çeken şarkıcının, bir deri bir kemik kalması, gözden kaçmadı.
  • 3

    51 yaşındaki sanatçı için sosyal medyada “Çok zayıflamış, 70 yaşında gibi duruyor” ve “Bir sandviçe ihtiyacı var” gibi yorumlar yapıldı.
  • 4

    Kilo kaybı nedeniyle hayranlarını endişelendiren Canadalı şarkıcı daha önce kendisini eleştirenlere “Sevmiyorsanız beni yalnız bırakın” demişti.

  • 5

    Dion konu hakkında “Dert etmeyin. Fotoğrafımı çekmeyin. Seviyorsanız orada olurum" açıklaması yapmıştı. 

  • 6

    Celine Dion'un aşırı kilo kaybının 2016 yılında eşi Rene Angelil'i ölümünden sonra olması dikkat çekiyor. 

  • 7

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin