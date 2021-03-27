Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi

Yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu 150 kilodan 90 kiloya düştü. 60 kilo veren oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü.

27.03.2021 - 14:40

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 1
2017'de final yapan Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Taş Kafa karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi.
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 2
Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, mide ameliyatı sonrasında adeta bambaşka biri oldu.
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 3

60 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, değişimini Instagram hesabından gözler önüne serdi.

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 4
150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 5
Cem Cücenoğlu, oyunculuğa Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek ile adım attı. Cücenoğlu, dizide Şeyhmuz karakterine hayat verdib Oyuncu daha sonra, Gurbet Kadını, Yabancı Damat, Cennet Mahallesi, Akasya Durağı ve Poyraz Karayel gibi fenomen dizilerde rol aldı.
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 6
İşte Cem Cücenoğlu'nun eski ve yeni halinden fotoğraflar...
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 7
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 8
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 9
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 10
Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi - 11

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