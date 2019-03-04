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Cem Davran: Bu fotoğraf doğum günü hediyem olsun (Instagram'da ünlüler 4 Mart 2019)

Önceki gün doğum gününü kutlayan oyuncu Cem Davran, 55. yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. İşte sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Cem Davran

    "Bu fotoğraf olsun doğum günü hediyem. Hani seni sana hatırlatır, anlatır ya o cinsten. Daha eskisi yok zaten"
  • 2

    Hadise


  • 3

    Berkay Ateş

    "Cemre düştü"


  • 4

    Ursula Corbero


  • 5

    Justin Bieber


  • 6

    Cüneyt Arkın


  • 7

    Ozan Güven


  • 8

    Ümit Erdim

    "Üşümüyomuşuz gibi çek kanka"


  • 9

    Yağmur Sarıoğlu


  • 10

    Gal Gadot


  • 11

    Burcu Kara
  • 12

    Şeyma Subaşı

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