Cem Davran: Bu fotoğraf doğum günü hediyem olsun (Instagram'da ünlüler 4 Mart 2019)
Önceki gün doğum gününü kutlayan oyuncu Cem Davran, 55. yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu. İşte sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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1Cem Davran
"Bu fotoğraf olsun doğum günü hediyem. Hani seni sana hatırlatır, anlatır ya o cinsten. Daha eskisi yok zaten"
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2Hadise
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3Berkay Ateş
"Cemre düştü"
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4Ursula Corbero
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5Justin Bieber
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6Cüneyt Arkın
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7Ozan Güven
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8Ümit Erdim
"Üşümüyomuşuz gibi çek kanka"
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9Yağmur Sarıoğlu
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10Gal Gadot
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11Burcu Kara
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Şeyma Subaşı