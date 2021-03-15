Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'dan iddialara yanıt

15.03.2021 - 13:28 | Son Güncelleme : 15.03.2021 - 14:20
Karaca, usta sanatçının mirasını ise şu sözlerle açıkladı:
"Cem kazandığını yiyen, kimin ihtiyacı olsa veren biriydi. Anne babadan kalan iki daire ve şarkı hakları var. Bana 4'te 1 kısmı kaldı ve ben birçok eşyayı almadım. Bazı eşyaları aldım, karşılığında hırsızlık davası bile açtılar."
Karaca, usta sanatçının hayattaki dostlarına da sistem etti:
"Geçmişte yaşananları bilip şimdi susan Cem'in arkadaşlarına kırgınım. Onu mezarından çıkartanları durdurmak gerekiyordu. Herkes benden bildi."