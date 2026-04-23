Cem Yılmaz 53 yaşında. "Ben sizden razıyım"

Bugün 53 yaşına basan Cem Yılmaz, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 23 Nisan 1973'te dünyaya gelen ünlü komedyen paylaşımına şu notu düştü:

"Evet… Ben sizden razıyım. Ufak tefek kusurlar olur, onlar düzelir. Sizlerle geçen 53 yıldan neşe aldım, mutlu oldum. Hoşuma gitmeyen şeyleri de söyledim, bazen düzelttiniz bazısı aynen devam… Sağlık olsun diyor dikkatle takip etmeye devam diyorum."

Ünlü komedyen sözlerine “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar hepinize de tavsiye ederim…Her zamanki gibi ısrar yok. Siz daha iyi bilirsiniz! Her zamanki gibi. Sevgilerimle, Saygılarımla” diye devam etti.