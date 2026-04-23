Cem Yılmaz 53 yaşında. "Ben sizden razıyım"
23.04.2026 08:49
NTV - Haber Merkezi
Merakla beklenen yeni filmi "GORA 4 GORA" ile gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, bugün 53 yaşına girdi. Ünlü komedyen, doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"G.O.R.A." serisinin devam filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Serinin yeni halkası "GORA 4 GORA" için hazırlıklara devam eden Cem Yılmaz, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.
Zaman zaman yeni filmi "GORA 4 GORA"nın oyuncularıyla objektif karşısına geçen ünlü isim, bazen de günlük hayatına dair kesitler paylaşıyor.
"SİZLERLE GEÇEN 53 YILDA MUTLU OLDUM"
Bugün 53 yaşına basan Cem Yılmaz, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 23 Nisan 1973'te dünyaya gelen ünlü komedyen paylaşımına şu notu düştü:
"Evet… Ben sizden razıyım. Ufak tefek kusurlar olur, onlar düzelir. Sizlerle geçen 53 yıldan neşe aldım, mutlu oldum. Hoşuma gitmeyen şeyleri de söyledim, bazen düzelttiniz bazısı aynen devam… Sağlık olsun diyor dikkatle takip etmeye devam diyorum."
Ünlü komedyen sözlerine “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar hepinize de tavsiye ederim…Her zamanki gibi ısrar yok. Siz daha iyi bilirsiniz! Her zamanki gibi. Sevgilerimle, Saygılarımla” diye devam etti.
YORUM YAĞDI
Ahu Yağtu ile evliliğinden Kemal adında bir oğlu olan Cem Yılmaz'ın doğum günü paylaşımına “GORA 4 GORA”daki rol arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu, Can Yılmaz, Okan Çabalar, Bülent Şakrak'ın yanı sıra Nilgün Belgün, Ragıp Savaş, Şükran Ovalı, Ayşegül Aldinç gibi isimler de “İyi ki doğdun” yorumları yaptı.
GORA 4 GORA İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
“GORA 4 GORA” filmiyle ilgili daha önce “Komik ama biraz daha derinlikli bir iş. İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'GORA 4 GORA' macerası var” şeklinde açıklama yapan Cem Yılmaz dün de rol arkadaşlarıyla bir araya geldi ve okuma provasından fotoğraf paylaştı.
Henüz hazırlıkları devam eden filmin kadrosunda, Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Bora Akkaş gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel, Ayumi Takano, Okan Çabalar ve Ahmet Pınar gibi isimler yer alacak.