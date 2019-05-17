Cem Yılmaz: Boşanma bende başarısızlık hissi uyandırdı

1 Komedyen Cem Yılmaz, Tuhaf Dergi’nin mayıs sayısına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.







2 Özlem Gürses’e konuşan Cem Yılmaz, "Başarı denen şey, insanı gerçek hayattan uzaklaştıran bir olgu olarak kafamda kodlanmış durumda" ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:





3 "Başarı meselesi 'yolun tamamlandığı' hissini veriyor. Mesela başarı grafiği, hep yukarıya giden bir çizgi halinde gösterilmiştir. Çok zehirli bir durum."







4 Usta komedyen, başarısızlık ile ilgili olarak "Evliliğimi sürdüremedim. Eski eşimle bunu konuştuk; kendisi de belki öyle hissediyordur, boşanma bende bir başarısızlık hissi uyandırdı" dedi.

5 "Herkes için ortak bir şey sanırım, kuzenim de boşandı mesela. Çok benzer duygular; 'ben neleri yaptım hayatta bir bunu başaramadım...' Bir çocuğa bakamadık karı-koca."







6 Cem Yılmaz, çocukluğunda müzisyen olmayı çok istediğini fakat başarısız olduğunu söyledi.



