Cem Yılmaz: Boşanma bende başarısızlık hissi uyandırdı
Cem Yılmaz'dan başarısızlık itirafı: Evliliğimi sürdüremedim. Boşanma bende bir başarısızlık hissi uyandırdı. Herkes için ortak bir şey sanırım.
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Komedyen Cem Yılmaz, Tuhaf Dergi’nin mayıs sayısına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Özlem Gürses’e konuşan Cem Yılmaz, "Başarı denen şey, insanı gerçek hayattan uzaklaştıran bir olgu olarak kafamda kodlanmış durumda" ifadelerini kullandı. İşte Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:
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"Başarı meselesi 'yolun tamamlandığı' hissini veriyor. Mesela başarı grafiği, hep yukarıya giden bir çizgi halinde gösterilmiştir. Çok zehirli bir durum."
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Usta komedyen, başarısızlık ile ilgili olarak "Evliliğimi sürdüremedim. Eski eşimle bunu konuştuk; kendisi de belki öyle hissediyordur, boşanma bende bir başarısızlık hissi uyandırdı" dedi.
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"Herkes için ortak bir şey sanırım, kuzenim de boşandı mesela. Çok benzer duygular; 'ben neleri yaptım hayatta bir bunu başaramadım...' Bir çocuğa bakamadık karı-koca."
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Cem Yılmaz, çocukluğunda müzisyen olmayı çok istediğini fakat başarısız olduğunu söyledi.
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Mayıs ayında okuyucularının karşısına Cem Yılmaz kapağı ve dosyası ile çıkan Tuhaf Dergi’de ünlü komedyeni yakın dostları kendi kelimeleriyle anlattı. Uğur Yücel, Cem Yılmaz’ın sahneye çıktığı ilk geceyi, yazar Can Yılmaz ise ünlü komedyen ile kardeşlik ilişkilerini yazdı. Yüksel Aksu, Zafer Algöz, Zerrin Tekindor, Nil Karaibrahimgil ve Ozan Güven de Cem Yılmaz hakkında yazanlardandı.