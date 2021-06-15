Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu

Aşı programına müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin dahil edilmesinin ardından sanat dünyasının ünlü isimleri aşı olmaya başladı. Aşı olanlar arasına katılan son isim Cem Yılmaz'dı. İşte Yılmaz'ın aşı fotoğrafı ve diğer ünlülerin sosyal medyadaki aşı paylaşımları...

15.06.2021 - 08:05

Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu - 1

"SAĞLIK PERSONELİNE CAN FEDA" 

Cem Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.

İşte aşı olan diğer ünlülerin sosyal medya paylaşımları...

Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu - 2
Hazer Ergüçlü
Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu - 3

Merve Özbey

Şükür aşı olabildim. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize ve Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor, dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşur.

Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu - 4

Gülşen

Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkânlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.

Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu - 5

Bengü

Gebelerin aşılanması çok önemli. 3’üncü ay bittikten sonra aşı yaptırabilirsiniz.

Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu - 6
Ayça Bingöl
Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu - 7
Yalın

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