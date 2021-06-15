Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu

15.06.2021 - 08:05
"SAĞLIK PERSONELİNE CAN FEDA"
Cem Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.
İşte aşı olan diğer ünlülerin sosyal medya paylaşımları...
Merve Özbey
Şükür aşı olabildim. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize ve Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor, dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşur.
Gülşen
Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkânlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.
Bengü
Gebelerin aşılanması çok önemli. 3’üncü ay bittikten sonra aşı yaptırabilirsiniz.