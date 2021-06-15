Cem Yılmaz da corona virüs aşısı oldu

"SAĞLIK PERSONELİNE CAN FEDA"



Cem Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.

İşte aşı olan diğer ünlülerin sosyal medya paylaşımları...