Cem Yılmaz "GORA 4 GORA" öncesi form tutuyor. "Yeni gelmedik, geri geldik"
14.01.2026 10:24
NTV - Haber Merkezi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hazırlıkları devam eden yeni filmi öncesi spora başladı. Form tutan Yılmaz, spor salonunda çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Cem Yılmaz imzalı "G.O.R.A." serisi uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü komedyen, hazırlıkları devam eden "GORA 4 GORA" öncesi spora başladı.
SPOR SALONUNDAN PAYLAŞTI
Çekimler öncesi form tutmak için kolları sıvayan 52 yaşındaki Cem Yılmaz, spor salonunda verdiği pozu "Yeni gelmedik, geri geldik" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
"GORA 4 GORA" EKİBİ BİR ARADA
Heyecanla beklenen "GORA 4 GORA" filmiyle ilgili sık sık paylaşım yapan Yılmaz, son olarak filmde rol alacak oyuncularla bir araya geldi ve bu anları gözler önüne serdi.
Filmin kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimlerin yer alması dikkat çekti.
"KOMİK AMA DERİNLİKLİ BİR FİLM"
Öte yandan Cem Yılmaz, son katıldığı programda da filmle ilgili konuşmuş ve sıradan bir devam filmi yapmaktan kaçındığını belirtmişti. Ünlü isim "Karakteri sabit tutup, öyküyü ya da ortamı değiştirmeye çalışıyorum" demişti.
Yayın tarihi belli olmayan "GORA 4 GORA" ile ilgili detay da veren Cem Yılmaz, "İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'Gora 4 Gora' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş" ifadelerini kullanmıştı.