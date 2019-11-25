Cem Yılmaz: Hiçbir kaygım yok

Karakomik Filmler ile gündemde olan Cem Yılmaz, önceki akşam Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi.
Karakomik Filmler 2 filmi ile seyirci karşısına tekrar çıkacak olan Yılmaz, “Seyirciyi nasıl bir film bekliyor?” sorusuna “İkinci filmde birincisi gibi çok güzel, şahane oyuncular var. Hiçbir kaygım yok“ cevabını verdi.
Yılmaz filmi ile ilgili yapılan eleştiriler için ise, "İnsanlar bazı filmleri beğenmekte ve bazı filmleri beğenmemekte özgürler, sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmez ise mutsuz olurlar” dedi.
Yılmaz'ın 5 haftadır vizyonda olan Karakomik Filmler toplamda 700 bin kişi tarafından izlendi.