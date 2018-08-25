NTV

Cem Yılmaz iddialara yanıt verdi

İHA

Sevgilisi Defne Samyeli ile beraber MFÖ konserine giden komedyen Cem Yılmaz, 'etten duvar ördürdü' iddiasına cevap verdi.

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    Bodrum Antik Tiyatro'da MFÖ konserine gelen Cem Yılmaz, "Hayranlarının sevgi seline karşılık vermediği, fotoğraf isteklerini geri çevirdiği, soğuk tavırlar sergileyip sevenleriyle arasına etten duvar ördürdüğü ve etrafını saran korumalar tarafından 'Cem abi' diye bağıran çocuğun gözüne ışık tutulduğu" şeklindeki haberlerle gündeme geldi.
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    Konser alanındaki görevlilerinin insanların etrafında toplanmaması için uğraştığını belirten komedyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.
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    Cem Yılmaz, "Çok tuhaf. Konsere gittik dün, çok güzeldi. Önümüzde konser alanının görevlileri 'Lütfen oturun konser başlayacak, yapmayın buraya toplanmayın' diye görevlerini yapmaya çalışıyorlardı. Yarın 'Etten duvar ördürdü, korumaları dehset saçtı' yazacaklar dedim ve hiç şaşırtmadılar" ifadelerini kullandı.
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    Aynı konsere gelen Ali Sunal’ın hiçbir hayranını kırmayarak fotoğraf çektirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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    Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, bayramın 4’ünci günü Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Efsane grup MFÖ tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı. Yeni albümlerinin yanı sıra, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını da seslendiren gruba Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran seyirciler de eşlik etti.
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