Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldıkları iddia edildi.
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2. Sayfa programının haberine göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldıkları öne sürüldü.
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İddiaya göre ikili bu kararlarını yakın çevrelerine açıkladı.
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Yaşadıkları krizi aşamayıp ayrılık kararı alan çifti barıştırmak için yakın dostları devreye girdi.
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Birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarına uzun zamandır yorum yapmayan ikili bir süredir birlikte fotoğraf da paylaşmıyor.
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Öte yandan ikiliden Yılmaz daha önce verdiği bir röportajda ilişkilerinin çok uzun süreceğini düşündüğünü söylemişti.