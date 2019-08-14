NTV

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli ayrıldı mı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrılık kararı aldıkları iddia edildi.

  • 1

    2. Sayfa programının haberine göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin ayrıldıkları öne sürüldü.


  • 2

    İddiaya göre ikili bu kararlarını yakın çevrelerine açıkladı.


  • 3

    Yaşadıkları krizi aşamayıp ayrılık kararı alan çifti barıştırmak için yakın dostları devreye girdi.


  • 4

    Birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarına uzun zamandır yorum yapmayan ikili bir süredir birlikte fotoğraf da paylaşmıyor.


  • 5

    Öte yandan ikiliden Yılmaz daha önce verdiği bir röportajda ilişkilerinin çok uzun süreceğini düşündüğünü söylemişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin