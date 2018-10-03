Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor mu?

Birliktelikleriyle geçtiğimiz yaza damgasını vuran Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin evlilik yolunda olduğu öne sürüldü.
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin birlikteliklerini nikah masasına taşıyacağı iddia edildi.
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Yaklaşık yedi aydır birlikte olan Yılmaz ile Samyeli’nin Çeşme'de bir otelde nikah masasına oturacakları öne sürüldü.
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İddialara göre ikili, 45 yaşındaki Yılmaz’ın Karakomik Filmler projesinin çekimlerinin bitmesinin ardından önümüzdeki ay evlenecek.
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Samyeli’nin kızları için böyle bir karar aldığı, Yılmaz’ın da sevgilisinin bu isteğine olumlu yanıt verdiği belirtildi.
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46 yaşındaki Samyeli, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda “Cem’in zaten seyircisi ve hayranıydım. Nasıl olmayayım?” diyerek, övgüler yağdırmıştı.