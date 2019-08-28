Cem Yılmaz ile Defne Samyeli tatile devam ediyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli yeni sezon öncesi son Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Yeniden kilo aldığı gözlenen ve denize balıklama atlarken görüntülenen Yılmaz ile Samyeli Samatya isimli teknede tatillerine devam ediyor.
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Cem Yılmaz 30 Eylül'de Zorlu PSM'de başlayacak gösterileri öncesinde sevgilisi Defne Samyeli ile bu yazın son Bodrum tatilini yapıyor.
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Posta'da Ali Keser'in haberine göre; Cennet Koyu'ndaki villasında konaklayan Yılmaz, vaktinin bir bölümünü de 'Samatya' adlı teknesinde geçiriyor.
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46 yaşındaki komedyen bir ara tekneden balıklama atlarken de objektiflere yansıdı.
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Geçen yıl fitness hocası Sami Hamidi ile spora başlayan ve 20 kilo veren Yılmaz'ın son fotoğraflarında kilo alması dikkat çekti.