Cem Yılmaz ile görüntüler sonrası Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama

İddiaların ardından Atina'da görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ikilisinden Sarıkaya yaptığı ilk açıklamada birlikteliğini doğruladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaptıkları tatildeki fotoğrafları gündem olan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz ikilisi Türkiye'ye döndü.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yılmaz öğle saatlerinde yurda dönerken, Sarıkaya ise akşam 17.20 uçağı ile İstanbul'a iniş yaptı.

Kendisinin İstanbul'da işi olduğu için Yılmaz'la birlikte dönemediğini söyleyen Sarıkaya, "Her şey gördüğünüz gibi. Daha müsait bir zamanda konuşalım" dedi.