Komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri'de rol alan Rüya Demirbulut ile görüntülendi. İkilinin yeni birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi. Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'de rol alan 27 yaşındaki genç oyuncu Rüya Demirbulut’la birlikte görüntülendi. Etiler’de baş başa Yemek yiyen ikilinin sette başlayan yakınlığının beraberliğe dönüştüğü iddia edildi. tv100'ün haberine göre; 48 yaşındaki Yılmaz ile Demirbulut yemek sonrası mekandan çıktıktan sonra ünlü komedyenin Levent’teki evine geçti. RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde aldı. 2019 yılında Tek Yürek isimli dizide yer aldı. 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, orta derecede İngilizce biliyor. Birçok reklam filminde rol alan genç oyuncu yüzme ile ilgleniyor. İşte Demirbulut'un sosyal medyasından öne çıkan bazı kareler...