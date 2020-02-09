Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'dan yeni kare (Atina'da tatil)

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen ve Atina'da objektiflere takılan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ikinci kez görüntülendi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Yunanistan tatili devam ediyor. İkili, Atina'da iki kez hayranları tarafından objektiflere yansıdı.

Önceki gün Atina sokaklarından kendilerini tanıyan Türkler tarafından fotoğraflanan Yılmaz ve Sarıkaya, bu kez bir mekanda meraklı gözlerden kaçamadı.

Yılmaz ortaya çıkan birliktelik iddialarının ardından geçen hafta da Sarıkaya’nın başrolünde oynadığı Alice müzikalinin 50. oyun kutlamasına katılmıştı.