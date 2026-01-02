Cem Yılmaz kadınların hedefine girdi. 38 yaş esprisi tartışmayı başlattı
02.01.2026 11:07
Son Güncelleme: 02.01.2026 11:07
NTV - Haber Merkezi
Cem Yılmaz'ın gösterisinde, 38 yaşındaki kadınlar için yaptığı "ölmek üzere" şakası tartışma başlattı. Komedyene destek veren de var, eleştiren de.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adlı gösterisi, 31 Aralık 2025 akşamı dijital bir platformda izleyici karşısına çıktı. Esprileriyle dikkat çeken Cem Yılmaz'ın kadınlar hakkındaki sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
Gösterisinin bir kısmında özel hayatına dair konuşan ve uzun süredir kadınlarla vakit geçirmediğini dile getiren Yılmaz, "Uzun zamandır kadınlarla vakit geçirmiyorum. Düşman değilim ama gerçekten çok zor. O ilişkiyi nasıl yürütüyorsunuz, çok merak ediyorum. Ben bu yaştan sonra çok zorlanıyorum" dedi.
Ünlü isim, sözlerinin devamında "Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... Ölmek üzere" ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz'ın bu esprisi sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Bazı sosyal medya kullanıcıları Yılmaz'ın gösterisini çok beğendiğini dile getirirken birçok kadın kullanıcı da ünlü komedyene yaş esprisi nedeniyle tepki gösterdi.
"CEM YILMAZ'IN MUADİLİ YOK"
Ünlü şarkıcı İrem Derici, duruma kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz'a destek veren Derici, şu ifadeleri kullandı:
“38 yaşındayım ve taş gibiyim. Hiç olmadığım kadar enerjik ve hayattan ne istediğimi biliyorum. İzlerken asla alınmadım çünkü bunun adı mizah. Buna mı takıldınız yani? Gidin Ricky Gervais, Dave Chappelle, Kevin Hart izleyin de görün. Adamın kursağında heves bırakın canlarım, muadili yok Cem Yılmaz'ın haberiniz ola.”