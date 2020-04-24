Cem Yılmaz karantina günlerini anlattı

24.04.2020 - 11:07
Evinde yangın çıktığı haberlerine de yanıt veren Cem Yılmaz, "Evde yangın çıkmamış olabilir mi? 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı ama umursamadılar' diye yazmışlar. Çöp odasına kül atmış çocuklar ve tütmüş. Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var. Ozan Güven'e de sabahın köründe gitmişler 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıkmış' diye sormuşlar. Ben Ozan ile görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi? Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.
Ozan Güven ile bu süreçte 2-3 defa görüştüklerini ve okey oynadıklarını söyleyen Yılmaz annesi ve babasıyla bu süreçte uzun süre görüşemediğini belirttir.
Yılmaz, ailesiyle görüntülü konuşma yaparken yaşadıklarını ise şöyle anlaltı: "Bir aydır görüntülü konuşuyoruz. Ama onları alıştırana kadar 2 sene geçti. Bu defa normal aradım görüntü yok diye yüzüme kapattılar. Bir görüntülü arama yapıyorum ancak babam ve annem kadraja giremiyor. Ben aradaki boşluğu görüyorum."
Yılmaz dün doğum gününü kutlayanlara Instagram hesabından şu sözlerle teşekkür etti:
"Bu güzel 23 Nisan’ınız kutlu olsun sevgili çocuklar ! Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma,sevenlerime,sevdiklerime çok teşekkür ederim" paylaşımı yaptı.