Cem Yılmaz spor salonunda (Spor yapan ünlüler)
Podyumda, sahnede, beyazperdede veya televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerin yaptıkları spor ve spor yaparken ortaya çıkan ilginç görüntüleri...
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CEM YILMAZ
3 ayda 12 kilo veren Cem Yılmaz spor salonunda oğlu Kemal ile paylaştığı fotoğrafın altına: "Kemal Team!" notunu düştü.
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MÜJDE UZMAN
Müjde Uzman, spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaştı. Uzman altına ise şu notu düştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir"
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Şeyma Subaşı
'Another yoga session'
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Nurgül Yeşilçay yeni sezona hazırlanıyor
Su sıralar tatil için Bodrum'da bulunan Nurgül Yeşilçay vaktinin neredeyse tamamını spor yaparak geçiriyor. Yeni sezon öncesi enerji depolayan Yeşilçay, zorlu bir hareket denedi.Güzel oyuncu çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. 41 yaşındaki oyuncunun performansı tam not aldı.
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SEDEF AVCI VE KIVANÇ KASABALI
'Sabah sporu tamamdır'
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Nur Fettahoğlu
"Gün geçtikçe daha çok keşfetmek, bedenini çözümlemek"
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Berrak Tüzünataç
Çi'nin Özge'si Berrak Tüzünataç spora ağırlık verdi. Tüzünataç sosyal medyadan spor yaparken çekilen karelerini paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "1 yıldır imkansız görünen, asla yapamam dediğim, bir yargımdan daha özgürleştim bugün"
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8Nilüfer Gürbüz spor yaparken çekilmiş fotoğrafını "Dayimgille yoga keyfi" notuyla paylaştı,.
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BERRAK TÜZÜNATAÇ
Fi dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, "Yargılardan ve korkulardan kurtulmak ne güzel, ne özgürleştirici, ne güçlü bir şey. Teşekkürler yoga ve tabii ki kendimi her zaman ileri iten bünyeme de teşekkürler" dedi.
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ELÇİN SANGU
Kiralık Aşk'ın Defne'si Elçin Sangu formunu yaptığı spora borçlu...
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EDA TAŞPINAR
Eda Taşpınar, haftanın 4 günü gittiği spor salonundan 7 gün çıkmaz oldu.
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EDA TAŞPINAR
Boyu 1.74, kilosu 62 olan Taşpınar, protesin ve sebze ağırlıklı besleniyor.
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NESRİN CAVADZADE
Oyuncu Nesrin Cavadzade, spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu fotoğrafının altına "Bu kız yapabilir" (Thes girl can) notunu düştü.
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GÖZDE ÇIĞACI
Pilatesin 5. günüydü, acısa da öldürmedi
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BİRİCİK SUDEN
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından sık sık spor yaparken fotoğrafını paylaşıyor. Tai Chi sporuyla uğraşan Suden'in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf takipçileri ikiye böldü.Suden'in kaslı vücudunu gözler önüne serdiği fotoğraf, bazı takipçiler tarafından beğenilirken pek çok takipçisinin de eleştirisini aldı.
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BİRİCİK SUDEN
54 yaşındaki tasarımcı, daha önce de antreman görüntüleriyle gündeme gelmişti. Profesyonel spor hocasının gözetiminde ağırlık çalışan Suden, paylaştığı videoda bacak kaslarını güçlendirdiği program esnasında ağırlıkları arttırdı. Tam 190 kilo ağırlıkla çalışan Biricik Suden'in hiç zorlanmadan mekanizmayı bacaklarıyla hareket ettirmesi takipçileri tarafından büyük takdir topladı. Ağırlığı 15 x 4 set yani 60 kez bacaklarıyla iten Suden, bir sonraki hedefinin ise 220 kilo olduğunu söyledi..
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EMİNE SANDAL
Mustafa Sandal’ın eşi Emina Sandal ülkesi Sırbistan’ın, Novi Pazar kentindeki bir ormanda yürüyüşe çıktı. Adeta akrobatlar gibi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sandal tatil sonrası formunu korumak için sınırlarını ne kadar zorladığı gözler önüne serdi.
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EZGİ MOLA
Kilolu olduğu dönemde kimsenin kendisine başrol vermediğini; zayıfladığında ise daha ön planda olan karakterlere hayat verdiğini söyleyen Ezgi Mola, spor salonundan bir fotoğraf paylaştı. Mola "antreman bitti" diyince ben notunu düştü.
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BURAK ÖZÇİVİT
Kara Sevda'da Kemal karakterine hayat veren ve şu sıralar Fahriye Evcen'le düğün hazırlıklarına başlayan Burak Özçivit, açık havada spor yaparken çekilen bir karesini sosyal medyadan paylaştı.
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EMİNA SANDAL
Emina Sandal ve eşi Mustafa Sandal, oğulları Yaman ve Yavuz'u da yanlarına alarak Dominik’e gitti. Survivor 2017’nin birleşme partisine katılan Emina Sandal, burada da spor yapmayı ihmal etmedi. Sandal'ın sırt kaslarını gösteren fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.
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Emina Sandal yoga yaparken çekilmiş bir fotoğrafınan altına ise "Toprağın kokusunu, dalgalara dokunmayı, böğürtlenleri tatmayı, ağaçların görüntüsünü, kahkanın sesini ve hayatı hissetmeyi seviyorum" notunu düştü
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BARIŞ ARDUÇ
Hazır mısın?
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IRMAK ÜNAL
İki çocuk annesi oyuncu Irmak Ünal, spor salonunda çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce de Ab Cracks yani dikine karın kası çizgisi ile gündeme gelen 40 yaşındaki Ünal'ın adeta sporcuları bile gölgede bırakan fiziği dikkat çekmişti.
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24Ünal, karın kasları için şu sözleri dile getirdi: "Çok uzun zamandır spor yapıyorum. Yağ yüzdemi eski haline getirince kaslar tekrar çıktı ortaya. Yağ yüzdesinin düşmesi, doğru beslenme ve yaptığım antrenmanla ilgili."
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25Sosyal medya paylaşımlarına da değinen Ünal, "Ben sporumu paylaşıyorum. Ve çok emek verdiğim bir şey olduğu için buna bakarak motive olan insanlar var. Yurtdışında örnekleri var. Ben onun gibi bir şey yapıyorum. Çok güzel geri dönüş alıyorum, mutlu oluyorum. Özel bir çaba yok."
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Habertürk'e konuşan Ünal şöyle devam etti: "Erkekler genellikle yumurta ve tavukla besleniyorlar kasları için. Ben et yemiyorum. Kızım 4 yaşında et yemeyi bıraktı, ben de onunla birlikte bıraktım. Kızım bana bir gün, “Ben hayvanları yemek istemiyorum” dedi. Ben de onunla birlikte karar verdim ve o günden beri et yemiyorum. Kızım şu an 6 yaşında. Balıkla besleniyoruz. Ama bir gün balık yemeyi de bırakacağını söylüyor. Ona asla itiraz etme"
İşte diğer spor yapan ünlü isimler...
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27ÖZGE BORAK
Özge Borak, Hollywood yıldızı Jean-Claude Van Damme'ın bacak açma hareketini bir boks ringindeki iplerin üzerinde denedi. Ünlü oyuncu, bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Borak, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Van Damme olma çabası. Dur hava atıyım azıcık bak! Henüz çok az durabiliyorum zamanla daha iyi olacak abisi" notunu yazdı.
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28KEREM BÜRSİN
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EDA TAŞPINAR
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar spor yaparken çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Modaya merakıyla bilinen ve modellik yapan Taşpınar, paylaşımının altınsa ise şu notu düştü: Kanatlarımı açarak uçabileceğim
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30ÇİĞDEM BATUR
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31DENİZ AKKAYA
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32EZGİ MOLA
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33EBRU ŞALLI
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GÖKHAN TÜRKMEN
"Öyle dümdüz gitti!"
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35IVANA SERT
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36FUNDA ARAR
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37BURCU ESMERSOY
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38HELİN AVŞAR
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39ASENA TUĞAL
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40İREM DERİCİ
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41İREM SAK
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42EMİNA SANDAL
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43HATİCE
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44YONCA EVCİMİK
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45Anne Hathaway
Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Hollywood'taki bir fitness salonunda ağırlık çalışırken görüntülendi. 35 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, spor hocası eşliğinde ağır hallerler kaldırdı. Hathaway'in sağlığını ve formunu korumak için düzenli spor yaptığı biliniyor.
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BRITNEY SPEARS
Formunu korumak için spor salonunda saatlerini harcamaktan çekinmeyen Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears, antreman sonrası çekilmiş bu pozunu (mirror selfie) Instagram’ına yükledi.35 yaşındaki Spears’ın kaslı vücudu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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GWYNETH PALTROW
Hollywood’un ünlü oyuncusu Gwyneth Paltrow, sabah uyanır uyanmaz ilk işlerinden birininin spor yapmak olduğunu ifade etti.
Kendi internet sitesinde açıklama yapan 49 yaşındaki oyuncu, 45 dakika aerobik ve bir süre de kalça kaldırma egzersizleri yaptığını yazdı. Daha sonra duş aldığını belirten Paltrow, saçını kuruturken de egzersiz sonrası hareketler yaptığını da sözlerine ekledi.