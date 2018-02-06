Cem Yılmaz spor salonunda (Spor yapan ünlüler)

Fi dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, "Yargılardan ve korkulardan kurtulmak ne güzel, ne özgürleştirici, ne güçlü bir şey. Teşekkürler yoga ve tabii ki kendimi her zaman ileri iten bünyeme de teşekkürler" dedi.

54 yaşındaki tasarımcı, daha önce de antreman görüntüleriyle gündeme gelmişti. Profesyonel spor hocasının gözetiminde ağırlık çalışan Suden, paylaştığı videoda bacak kaslarını güçlendirdiği program esnasında ağırlıkları arttırdı. Tam 190 kilo ağırlıkla çalışan Biricik Suden'in hiç zorlanmadan mekanizmayı bacaklarıyla hareket ettirmesi takipçileri tarafından büyük takdir topladı. Ağırlığı 15 x 4 set yani 60 kez bacaklarıyla iten Suden, bir sonraki hedefinin ise 220 kilo olduğunu söyledi..

Mustafa Sandal’ın eşi Emina Sandal ülkesi Sırbistan’ın, Novi Pazar kentindeki bir ormanda yürüyüşe çıktı. Adeta akrobatlar gibi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sandal tatil sonrası formunu korumak için sınırlarını ne kadar zorladığı gözler önüne serdi.

Kilolu olduğu dönemde kimsenin kendisine başrol vermediğini; zayıfladığında ise daha ön planda olan karakterlere hayat verdiğini söyleyen Ezgi Mola, spor salonundan bir fotoğraf paylaştı. Mola "antreman bitti" diyince ben notunu düştü.

Emina Sandal ve eşi Mustafa Sandal, oğulları Yaman ve Yavuz'u da yanlarına alarak Dominik’e gitti. Survivor 2017’nin birleşme partisine katılan Emina Sandal, burada da spor yapmayı ihmal etmedi. Sandal'ın sırt kaslarını gösteren fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Sosyal medya paylaşımlarına da değinen Ünal, "Ben sporumu paylaşıyorum. Ve çok emek verdiğim bir şey olduğu için buna bakarak motive olan insanlar var. Yurtdışında örnekleri var. Ben onun gibi bir şey yapıyorum. Çok güzel geri dönüş alıyorum, mutlu oluyorum. Özel bir çaba yok."