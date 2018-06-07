Cem Yılmaz ve Defne Samyeli tatil sezonunu açtı

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Yaşam
Sürpriz bir aşka yelken açan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Bodrum’da tatil sezonunu açtı. Keyifli halleriyle dikkat çeken sevgililer, gün boyu romantik şarkılar dinleyip, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
Çift, geçtiğimiz yıl, komedyenin 9 milyon TL’ye satın aldığı Samatya adlı teknesinde, objektiflere takıldı.
Cennet Koyu’na demir atan teknenin üst kısmında müzik eşliğinde sohbet eden ikiliden Samyeli, bir ara Yılmaz’ın omzuna kafasını koydu.
Sevgilisinin alnını öperek karşılık veren komedyenin keyifli hali dikkat çekti. Sevgililer ‘Yeter Ki Sen Sev Beni’ adlı şarkıyı dinleyerek romantik dakikalar geçirdi.
Ünlü komedyan bir ara yerinden kalkarak sevgilisine doğru dans etmeye başladı.
Birlikte denize giren ikili, Seabob (Denizaltı Jetskisi) de yaptı.
Sevgilisinin seabob kıyafetini elleriyle giydiren Yılmaz, deniz üzerinde adeta şov yaptı.
Yılmaz’ı kahkahalarla izleyen Samyeli “Aşkım bi daha dalsana” deyince Yılmaz “Senin için dalıyorum” diyerek karşılık verdi.
Ünlü çift gün boyu romantik şarkılar dinleyip, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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