Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz’ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre; Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi. Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı. Cem Yılmaz’ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya’nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı. Cem Yılmas Samatya adlı teknesini 2017'de 9 milyon lira ödeyerek almıştı.