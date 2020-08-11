Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı.

11.08.2020 - 09:02

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde - 1
Uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz’ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde - 2
Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre; Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde - 3
Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde - 4
Cem Yılmaz’ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya’nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya tatilde - 5

Cem Yılmas Samatya adlı teknesini 2017'de 9 milyon lira ödeyerek almıştı. 

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