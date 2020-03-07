Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yan yana ilk fotoğraf

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti önceki akşam Sarıyer'deki bir mekanda yemek yedi. Daha önce görüntülenmemek için köşe bucak kaçan ikili bu kez minik bir hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Çift, mekan çıkışında da gazetecilere ayaküstü röportaj verdi.