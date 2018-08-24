Cem Yılmaz'a 18 + şartı
Cem Yılmaz, yeni şovunun ilk gösterisini Londra’da gerçekleştirecek. Biletleri satışta olan stand-up’a, 18 artı kuralı getirildi.
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Cem Yılmaz, altı yılın ardından yeni stand-up şovuyla sevenleriyle buluşacak. Komedyen, gösterinin prömiyerini, 9 Mart 2019’da İngiltere’nin başkenti Londra’da yapacak.
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Yılmaz, şehrin en popüler eğlence merkezlerinden Eventim Apollo’da sahneye çıkacak. 5 bin kişi kapasiteli alanda, 3 bin 500 kişi oturarak, bin 500 kişi de ayakta oyuncuyu izleyecek.
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Altı kategoriye ayrılan koltuklar, 45.25-111 euro arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Ayakta biletlerse, üç gün içinde tükendi.
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Hürriyet’in haberine göre, esprilerinde argo kelimeler kullanan şovmene 18 yaş sınırın getirilmesi, gösterinin en dikkat çeken detaylarından biri olarak öne çıkıyor. 15-18 yaş arasındakilerse, şovu yanlarında aileleri varsa izleyebilecek.
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Biletlerin satışa sunulduğu sitede komedyen için, “Dünyanın dört bir yanında 5 binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, yeni şovunun dünya prömiyeriyle Londra’ya geliyor” sözlerine yer verildi.