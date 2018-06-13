Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye: Çeşme'de size 10 milyon liraya ev almışım!
Cem Yılmaz’ın, Çeşme’de sahneye çıkmaya hazırlanan sevgilisi Defne Samyeli için ev aldığı iddia edilmişti. Yılmaz, sosyal medya hesabından bu iddiaları ti'ye aldı.
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1Cem Yılmaz’ın, yaklaşık iki aydır birliktelik yaşadığı ve şuralar tatilde olduğu sevgilisi Defne Samyeli’ye Çeşme'de 10 milyon TL'ye ev aldığı iddia edilmişti.
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2Cem Yılmaz, Instagram hesabından bu haberleri ti'ye aldı.
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Yılmaz, "Çeşmede size 10 milyon liraya ev almışım ! Tapu işlemleri için derhal başlangıç noktasına gidiniz" mesajını paylaşarak Defne Samyeli'yi etiketledi.
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4Cem Yılmaz'ın mesajı kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı.
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5Yılmaz daha sonra 46 yaşındaki Samyeli’yle, yaklaşık 9 milyon TL’ye satın aldığı Samatya isimli teknesiyle mavi tura çıktı.