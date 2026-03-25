Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA geliyor. Ozan Güven kadroda yer alacak mı?

Öte yandan Cem Yılmaz da aylar önce katıldığı bir programda yeni filmiyle ilgili konuşmuş ve sıradan bir film yapmaktan kaçındığını ifade etmişti. 52 yaşındaki Cem Yılmaz, "Karakteri sabit tutup, öyküyü ya da ortamı değiştirmeye çalışıyorum" demişti.

Yayın tarihi belli olmayan "GORA 4 GORA" ile ilgili detay da veren Cem Yılmaz, "İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'GORA 4 GORA' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş" şeklinde konuşmuştu.