Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA geliyor. Ozan Güven kadroda yer alacak mı?
25.03.2026 10:47
Son Güncelleme: 25.03.2026 10:50
Tuğba Öztürk
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi "GORA 4 GORA" için bekleyiş sürüyor. Kadrosu açıklanan filmde "Ozan Güven rol alacak mı?" sorusuna ilk ağızdan yanıt geldi.
Cem Yılmaz, "G.O.R.A." serisiyle uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü komedyen, isminin "GORA 4 GORA" olacağı filmin kadrosunda yer alacak isimleri de açıklamıştı.
Rol arkadaşlarıyla objektif karşısına geçen Yılmaz'ın paylaşımı sonrası "GORA 4 GORA"da Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar'ın rol alacağı ortaya çıkmıştı.
GORA 4 GORA'DA KİMLER ROL ALIYOR?
Bunun üzerine daha önceki filmlerde 216 karakteriyle adından söz ettiren Ozan Güven'in projede olup olmayacağı merak konusu olmuştu.
Herkes "GORA 4 GORA"da 216 yer almayacak mı?" sorusuna yanıt ararken, Ozan Güven'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yeni tek kişilik oyununun temsili öncesi muhabirlerle sohbet eden Güven, Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol almayacağını kesin bir dille ifade etti.
OZAN GÜVEN'DEN NET YANIT
Ozan Güven "Son GORA'da beraber değiliz ama bundan sonra başka filmler yapacağız, başka işler yapacağız. GORA 4 GORA'da ben yokum" dedi.
"İzleyici sizinle özdeşleşen 216 karakterini aramaz mı?" sorusunu da cevaplayan Güven, "Vereyim telefonumu arasınlar beni…" diye espri yaptı ve ekledi:
"216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır."
"KOMİK AMA DERİNLİKLİ BİR FİLM"
Öte yandan Cem Yılmaz da aylar önce katıldığı bir programda yeni filmiyle ilgili konuşmuş ve sıradan bir film yapmaktan kaçındığını ifade etmişti. 52 yaşındaki Cem Yılmaz, "Karakteri sabit tutup, öyküyü ya da ortamı değiştirmeye çalışıyorum" demişti.
Yayın tarihi belli olmayan "GORA 4 GORA" ile ilgili detay da veren Cem Yılmaz, "İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'GORA 4 GORA' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş" şeklinde konuşmuştu.