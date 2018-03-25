Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal ve eski eşi Ahu Yağtu'ya özel otomobil
Komedyen Cem Yılmaz, 1 milyon 600 bin TL değerindeki Mercedes marka otomobilini eski eşi Ahu Yağtu ve oğluna tahsis etti.
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1Son günlerde elektrikli bisikletiyle gündeme gelen Cem Yılmaz, 1 milyon 600 bin TL değerindeki Mercedes marka otomobilini eski eşi Ahu Yağtu ve oğluna tahsis etti.
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Cem Yılmaz, önceki gün Etiler’de eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal’le bir araya geldi. Güzel havayı fırsat bilen 44 yaşındaki komedyen, yeşillikler içindeki bir mekanda oğluyla keyifli dakikalar geçirdi.
(Fotoğraf: Arşiv)
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3Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; yemek yedikten sonra oğlu Kemal’le oyunlar oynayan Yılmaz, gitme saati geldiğinde bir süre önce aldığı Mercedes Maybech S 500 marka özel üretim aracını getirtti.
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Mekandan oğluyla çıkan Yağtu, aracın şoförünü arayarak bir süre oğlu Kemal ile bekledi. Keyifli oldukları görülen ikili, Kemal’in baş harfinin yer aldığı plakayla dikkat çeken 1 milyon 600 bin TL değerindeki araca bindi. Eski eşi Yağtu ve oğlu gittikten sonra mekandan çıkan komedyen ise spor salonuna geçti.
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5Mart 2012 evlenen ikili yaklaşık bir yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 39 yaşındaki Yağtu, daha sonra Cem Yılmaz'ın son filmi ArifV216'da rol almıştı.