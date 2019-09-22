Cem Yılmaz'dan Reynmen cevabı: Yeğenim mi?

Sevgilisi Defne Samyeli ve arkadaşlarıyla bir mekan çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz, bir muhabirin "Yeğeniniz gazetecilere saldırdı" sözleri üzerine “Yeğenim mi? O nereden çıktı!” dedi.
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Cem Yılmaz önceki akşam sevgilisi Defne Samyeli, oyuncu arkadaşları Ozan Güven ve Necip Memili ile Etiler’deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Ünlü komedyen yılmaz, Karakomik Filmler serisinin ilk ikisinin vizyona girmesine az kaldığını belirtti.
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Yılmaz'a haberciler “Yeğeniniz Reynmen, meslektaşlarımızı tokatlayıp darbetti” diye hatırlattı.
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Ünlü komedyen “Yeğenim mi? O nereden çıktı! Muhabir arkadaşımıza geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Reynmen lakaplı Youtuber Yusuf Aktaş şöhretle tanıştığı ilk günlerde Cem Yılmaz ile akraba olduğunu iddia etmişti. Annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, ünlü oyuncunun dayısının oğlu olduğunu söylemişti.
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Reynmen geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile görüntülenince olay çıkarmış, muhabirlere tokat atarak saldırmıştı.