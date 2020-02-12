Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması

Serenay Sarıkaya ile birlikte Atina'da görüntülenen Cem Yılmaz da ilişkilerini doğruladı. Yılmaz, yaş farkı sorusu soran muhabire ise, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" diyerek yanıt verdi.

Şu sıralar Alice Müzikali'nde boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın (28), Cem Yılmaz ile birlikteliği itiraf etmesinin ardından ünlü komedyen de açıklamalarda bulundu.

Defne Samyeli ile birlikteliğinin Sarıkaya nedeniyle bittiği iddia edilen 46 yaşındaki Yılmaz da beraberliği doğruladı.

Sarıkaya ile Atina'da tatil yapan ve Türkiye'ye dönen Yılmaz, "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatili güzel geçti" dedi.

Bir muhabirin "Daha önce katıldığınız programda Jennifer Lawrence için '29 yaşında bana küçük gelir' demiştiniz. Serenay Hanım 28 yaşında" şeklindeki sorusu üzerine Cem Yılmaz, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" ifadelerini kullandı.