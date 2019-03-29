Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu: Defne ile aramızda sorun yok
Eski eşi Cem Yılmaz’ın gösterisini izlemek yerine bir markanın Cengiz Abazoğlu ile iş birliğinin 17. sezonu olan İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu tanıtımına katılan Ahu Yağtu gazetecilerin soruları üzerine “Defne ile daha önce karşılaştık. Oturup konuştuk. Aramızda sorun yok” yanıtını verdi.
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1Bir markanın Cengiz Abazoğlu ile iş birliğinin 17. sezonu olan İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu bir otelde gerçekleşen bir defileyle tanıtıldı. Defile, Çağla Şıkel'in kelebek gibi podyumda uçmasıyla başladı.
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Çağla Şıkel, gecede baş manken olarak göz doldurdu. Didem Soydan, Pınar Tezcan ve Itır Esen gibi ünlü mankenler ise podyuma damga vurdu.
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3Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Defileye Arzu Sabancı, Begüm Şen, Zeynep Yılmaz, Sitare Akdilek, Ayşegül Toplusoy, Emel-Necdet Ayaydın, Işıl Reçber, Hande Acar, Sinem Ayan, Şebnem Aslan, Ahu Yağtu, Begüm Gazioğlu Ballı, Begüm Eyilik, Cansen Yeni, Ebru Şallı, Hande Acar, Yonca Evcimik, Buket Aydın, Simge Fıstıkoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.
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Cengiz Abazoğlu, geceyle ilgili "Uzun zamandır hazırlandığımız ve heyecan duyduğumuz bir geceden, davetlilerimizin yüzünün gülerek ayrıldığını görmek benim için en büyük mutluluk..." şeklinde konuştu.
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5Defileyi izlemeye gelen isimler arasında yer alan Ahu Yağtu, renkli kıyafetiyle dikkat çekti. Aynı saatlerde eski eşi Cem Yılmaz’ın gösterisini izlemek yerine defileye gelmeyi tercih eden Yağtu, “Cem Bey'in gösterisini izlediniz mi?” sorusuna “Henüz izlemedim ama izlemeye gideceğim” şeklinde yanıt verdi. Yağtu, “Defne Hanım ile karşılaşırsanız tepkiniz ne olur?” şeklindeki soruya ise “Defne ile daha önce karşılaştık. Oturup konuştuk. Aramızda sorun yok” yanıtını verdi.
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6Ebru Şallı, gelinliği andıran Cengiz Abazoğlu imzalı elbisesiyle göz doldurdu. Yaz ayında Uğur Akkuş ile evlenecek olan Şallı, “Düğün öncesi prova mı?” şeklindeki soru üzerine “Beyaz bu yıl bayağı bi var. O yüzden inşallah giymeye devam ederiz” diyerek evlilik mesajı verdi. Şallı, son olarak düğünde Cengiz Abazoğlu’nun tasarlayacağı gelinliği giyeceğini belirtti.