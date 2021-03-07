Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı

Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yılmaz yaptığı açıklamada yangının jeneratör kaynaklı olduğunu açıkladı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri beklenirken Yılmaz, olaya yangın tüpü ile müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, "Yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik sağolsunlar geldiler söndürdüler. Bu kadar" dedi. Yılmaz, "Maddi zarar var mı?" sorusuna ise yanıt vermedi.