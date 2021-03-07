Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı

Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yılmaz yaptığı açıklamada yangının jeneratör kaynaklı olduğunu açıkladı.

DHA 07.03.2021 - 15:42

Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı - 1
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı - 2
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı - 3
İtfaiye ekipleri beklenirken Yılmaz, olaya yangın tüpü ile müdahale etti.
Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı - 4
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı - 5
Gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, "Yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik sağolsunlar geldiler söndürdüler. Bu kadar" dedi.
Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı - 6
Yılmaz, "Maddi zarar var mı?" sorusuna ise yanıt vermedi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER