Cem Yılmaz'ın GORA 4 GORA heyecanı. Rol arkadaşlarıyla yeni pozlar
16.04.2026 08:45
Ceren Ekşi
Cem Yılmaz'ın yeni filmi "GORA 4 GORA" için bekleyiş sürüyor. Zaman zaman filme dair paylaşımlar yapan ünlü komedyen, rol arkadaşlarıyla yeni fotoğraflarını yayınladı.
Uzun bir aradan sonra "G.O.R.A." serisine yeni bir film için hazırlık yapan Cem Yılmaz'ın heyecanı günden güne katlanıyor. İsminin"GORA 4 GORA" olacağı açıklanan yeni film için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü komedyen de hazırlık sürecinden kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Son olarak Okan Çabalar ve Japon oyuncu Ayumi Takano'nun da "GORA 4 GORA" filminde rol alacağını duyuran Cem Yılmaz, birlikte çalışacağı isimlerle verdiği pozları da takipçileriyle paylaşıyor.
Filmle ilgili daha önce “Komik ama biraz daha derinlikli bir iş. İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'GORA 4 GORA' macerası var” şeklinde açıklama yapan Yılmaz, rol arkadaşlarıyla fotoğraflarına yenilerini ekledi.
"CEKU VE BEN"
Bige Önal, Özge Özberk, Nevcan Su Özel, Can Yılmaz, Necip Memili, Bora Akkaş ile objektif karşısına geçen ünlü isim, paylaştığı kareye “GORA 4 GORA saray takımı” notunu düştü.
Ardından "G.O.R.A." serisinde canlandırdığı baş kahraman Arif'in büyük aşkı Ceku'yu oynayan Özge Özberk ile de poz veren Cem Yılmaz, paylaşımında “Ceku ve ben” ifadelerini kullandı.
GORA 4 GORA'DA KİMLER ROL ALIYOR?
Cem Yılmaz'ın çekimler öncesi form tutmaya başladığı “GORA 4 GORA”nın kadrosunda; Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimlerin rol alacak.
Henüz çekimleri başlamayan ve yayın tarihi belli olmayan “GORA 4 GORA” filmi merakla bekleniyor.
OZAN GÜVEN "GORA 4 GORA"DA OLACAK MI?
Öte yandan daha önceki filmlerde 216 karakteriyle adından söz ettiren Ozan Güven da "GORA 4 GORA"da rol almayacağını, Cem Yılmaz ile başka projelerde bir araya geleceğini söyledi.
Güven, "216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır" dedi.