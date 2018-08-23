Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal'le havuz keyfi
İHA
Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli'yi oğlu Kemal'le tanıştırdı. Üçlü, Bodrum tatilinde havuz keyfi yaptı. Kemal'in doğum günü için Defne Samyeli'yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu'nun, çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu.
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1Komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Bodrum tatiline devam ediyor.
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2Cennet Koyu'ndaki evinde vakit geçiren ikiliye, Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal de eşlik etti.
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3Cem Yılmaz ve Defne Samyeli evlerinin havuzunda keyif yaparken objektiflere takıldı.
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4Havuzun içinde bol bol vakit geçiren Cem Yılmaz’a önce oğlu Kemal, ardından ise Defne Samyeli eşlik etti.
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5Öte yandan, geçtiğimiz hafta oğlu Kemal'in doğum günü için Defne Samyeli'yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu'nun, çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu.