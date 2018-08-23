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Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli ve oğlu Kemal'le havuz keyfi

İHA

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli'yi oğlu Kemal'le tanıştırdı. Üçlü, Bodrum tatilinde havuz keyfi yaptı. Kemal'in doğum günü için Defne Samyeli'yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu'nun, çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu.

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    Komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli Bodrum tatiline devam ediyor.
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    Cennet Koyu'ndaki evinde vakit geçiren ikiliye, Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal de eşlik etti.
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    Cem Yılmaz ve Defne Samyeli evlerinin havuzunda keyif yaparken objektiflere takıldı.
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    Havuzun içinde bol bol vakit geçiren Cem Yılmaz’a önce oğlu Kemal, ardından ise Defne Samyeli eşlik etti.
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    Öte yandan, geçtiğimiz hafta oğlu Kemal'in doğum günü için Defne Samyeli'yi istemediği öğrenilen Ahu Yağtu'nun, çıkan bu fotoğraf karesine ne diyeceği merak konusu oldu.
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