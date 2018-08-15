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Cem Yılmaz'ın sinema karnesi (Karakomik Filmler çekimleri başladı)

Cem Yılmaz'ın yeni çalışması Karakomik Filmler'in çekimleri başladı. Sete çıkan oyuncuların sahnelerden ilk kareleri de yayınlandı. Gişesi şimdiden merakla beklenen Yılmaz, yaklaşık 5 milyon seyirciye ulaşan son filmi Arif v 216'nın rekorunu kırabilecek mi? İşte Her Şey Çok Güzel Olacak'tan Arif v 216'ya Yılmaz'ın filmlerinin gişe rakamları ve yeni filminden kareler...

  • 1

    DELİ AŞK 

    376.367 seyirci

  • 2

    HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

    1.239.015 seyirci

  • 3

    HOKKABAZ 

    1.710.212 seyirci

  • 4

    ALİ BABA VE 7 CÜCELER

    1.828.311 seyirci

  • 5

    PEK YAKINDA 

    2.187.278 seyirci

  • 6

    YAHŞİ BATI

    2.323.061 seyirci

  • 7

    A.R.O.G

    3.707.086 seyirci

  • 8

    CM101MMXI FUNDAMENTALS

    3.842.535 seyirci

  • 9

    G.O.R.A

    4.001.711 seyirci 

  • 10

    ARİF V 216 

    4.967.865 seyirci

  • 11

    KARAKOMİK FİLMLER'DEN İLK KARELER (KAÇAMAK)

    KARAKOMİK FİLMLER'DEN İLK KARELER (KAÇAMAK)
    İki projeden oluşacak Karakomik Filmler'in ilk çalışması Kaçamak'ın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. İşte setten ilk fotoğraflar...
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    KAÇAMAK AFİŞ

    KAÇAMAK AFİŞ
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    2 ARADA AFİŞ

    2 ARADA AFİŞ
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