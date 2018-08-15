Cem Yılmaz'ın sinema karnesi (Karakomik Filmler çekimleri başladı)
Cem Yılmaz'ın yeni çalışması Karakomik Filmler'in çekimleri başladı. Sete çıkan oyuncuların sahnelerden ilk kareleri de yayınlandı. Gişesi şimdiden merakla beklenen Yılmaz, yaklaşık 5 milyon seyirciye ulaşan son filmi Arif v 216'nın rekorunu kırabilecek mi? İşte Her Şey Çok Güzel Olacak'tan Arif v 216'ya Yılmaz'ın filmlerinin gişe rakamları ve yeni filminden kareler...
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1
DELİ AŞK
376.367 seyirci
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2
HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
1.239.015 seyirci
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3
HOKKABAZ
1.710.212 seyirci
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4
ALİ BABA VE 7 CÜCELER
1.828.311 seyirci
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5
PEK YAKINDA
2.187.278 seyirci
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6
YAHŞİ BATI
2.323.061 seyirci
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7
A.R.O.G
3.707.086 seyirci
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8
CM101MMXI FUNDAMENTALS
3.842.535 seyirci
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9
G.O.R.A
4.001.711 seyirci
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10
ARİF V 216
4.967.865 seyirci
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KARAKOMİK FİLMLER'DEN İLK KARELER (KAÇAMAK)İki projeden oluşacak Karakomik Filmler'in ilk çalışması Kaçamak'ın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. İşte setten ilk fotoğraflar...
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KAÇAMAK AFİŞ
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2 ARADA AFİŞ