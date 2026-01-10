Cem Yılmaz'ın unutamadığı Suzan Kardeş anısı. "Beni kenara çekip uyarmıştı"
10.01.2026 11:53
NTV - Haber Merkezi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Melis İşiten’in programına konuk oldu. Yılmaz, seneler önce Suzan Kardeş'le yaşadığı bir diyaloğu anlattı.
Komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Melis İşiten’in YouTube programına konuk oldu. 52 yaşındaki ünlü isim, programda Suzan Kardeş ile bir anısını anlattı.
Kalabalık sofralarda saatlerce muhabbet etmekten hoşlanmadığını ifade eden Yılmaz, "Karikatür çizdiğim dönemlerdi, daha o zamanlar sahneye çıkmıyordum" diyerek söze başladı.
Cem Yılmaz, "Hepimizin sektörden de tanıdığı ve çok sevdiği Suzan Kardeş'in o dönem Arnavutköy'de meyhanesi vardı. Özlem Tekin, Şebnem Ferah, Sertab Erener, Levent Yüksel, Erdil Yaşaroğlu falan hep birlikte oraya gittik. Anlatıyorum ben de sürekli herkes gülüyor" diye devam etti.
"BENİ KENARA ÇEKİP 'SEN KİMSİN? AZCIK SUS!' DEDİ
"Ama kimse ne bir şey yiyor ne içiyor" diyen Cem Yılmaz, "Suzan beni kenara çekti ve 'Sen kimsin? Kimse bir şey yiyip içmiyor, azıcık sus' dedi. 32 sene olmuş hiç unutamadığım bir anıdır" ifadelerini kullandı.
"KOMİK AMA DERİNLİKLİ BİR FİLM"
Merakla beklenen “Gora 4 Gora” filmiyle alakalı konuşan Cem Yılmaz, "Bazıları sıkılmış olabilir benim bu tekrar işlerimden. Ama bu öyle bir şey değil, sıradan bir devam filmi yapmaktan hep kaçtım ben. Karakteri sabit tutup, öyküyü ya da ortamı değiştirmeye çalışıyorum" dedi.
Ünlü komedyen, sözlerine "İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'Gora 4 Gora' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş" diye devam etti.
OĞLUNDAN BAHSETTİ
Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal'den de bahseden ünlü isim, "Oğlumu varlıklar içerisinde yüzdürebilecek bir param yok tabi ki. Bu bir sanrı. Ama benim başladığım noktadan başlamayacak kadar da konforlu bir hayatı olduğu kesin. Şanslı tabi bunu ama satın alacak donanımda da yetişmediğini düşünüyorum. Oğlumun bir marka bağımlılığı vs gibi bir şeyi yok" dedi.