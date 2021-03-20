Cemal Can Canseven Survivor All Star'a gidecek mi?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, gelecek yıl All Star'a katılıp katılmayacağını açıkladı. Cemal Can ayrıca, Survivor 2021'de kimlerin son dörde kalacağı konusunda tahminde bulundu.

20.03.2021 - 17:08

Cemal Can Canseven Survivor All Star'a gidecek mi? - 1

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 yarışmasında Barış Murat Yağcı'yı geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Cemal Can Canseven Survivor All Star'a gidecek mi? - 2

Geniş bir hayran kitlesi kazandıktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan sosyal medya fenomeni ve DJ Cemal Can Canseven, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama Haftasonu' programına katıldı.

Cemal Can Canseven Survivor All Star'a gidecek mi? - 3

Survivor Cemal Can, "Seneye Survivor All Star yapılacağı söylense, sana da yarışmaya katılman için teklif gelse ne yaparsın?" sorusuna cevap vermekte zorlandı.

Cemal Can Canseven Survivor All Star'a gidecek mi? - 4

25 yaşındaki fenomen, bir süre düşündükten sonra, "Eyvah, eyvah. Çok zor. Yüreğim kaldırır mı o kadar hüznü tekrar, bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Cemal Can Canseven Survivor All Star'a gidecek mi? - 5

Bu sene kimlerin son dörde kalacağı sorulan Canseven, "Gönüllülerden Poyraz, Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu ve ünlülerden Batuhan" dedi. 

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