Cenaze Namazı​ nasıl kılınır? Cenaze Namazı​ farz bilgisi

ABDESTSİZ CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

Abdestsiz cenaze namazı kılınmaz. Cenaze namazı da bir namaz olduğu için, namaza duran kişinin abdestli ve temiz olması gerekir. Eğer vakit kısıtlıysa, abdest alamayacak durumda olanlar teyemmümle bu görevi yerine getirebilir. Teyemmüm su bulunmadığında veya kullanmanın mümkün olmadığı hallerde geçerlidir. İslam’da namazın temel şartlarından biri temizliktir. Bu nedenle cenaze namazında da abdest almak olmazsa olmazdır. Vücut, elbise ve namaz kılınan yerin dinen temiz olması önemlidir. Mevcut şartlarda imkan varsa hemen abdest alınır, mümkün değilse teyemmüm yapılır. Aksi takdirde cenaze namazı geçerli olmaz.





CENAZE NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

GIYABİ OLARAK CENAZE NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

Cenaze namazı farz-ı kifâye hükmündedir. Bu, bütün Müslümanların sorumlu olduğu, ancak içlerinden bir grup bunu yerine getirdiğinde diğerlerinin üzerindeki sorumluluğun kalktığı anlamına gelir. Bir cenaze için hiç kimse namaza durmazsa o bölgedeki herkes sorumlu olur. Bu ibadetin amacı, vefat eden Müslüman kardeşi dualarla uğurlamak, onun için rahmet ve mağfiret dilemektir. Tarih boyunca bu namazın Müslümanlara ait bir görev olduğu kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz de Müslümanlar için cenaze namazı kılınmasını emretmiştir. Dolayısıyla cemaatten birkaç kişi dahi kılmış olsa, farz görev yerine gelmiş sayılır.Evet, gıyabi cenaze namazı kılınabilir. Bu, vefat edenin bedeni orada olmaksızın, başka bir yerde onun için niyet edilerek kılınan cenaze namazıdır. Tarihte en bilinen örneği, Hz. Peygamber’in Habeş Necaşisi öldüğünde Medine’de gıyabi cenaze namazını kıldırmasıdır. Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre gıyabi namaz caiz görülmüştür. Hanefî mezhebinde ise Necaşi örneğinin özel bir durum olduğu yorumu yaygındır. Buna rağmen günümüzde Hanefî ülkelerde de bazı toplu felaketlerde veya uzakta vefat etmiş kişiler için gıyabi namaz kılınır. Kılınış şekli normal cenaze namazıyla aynıdır. Dört tekbir getirilir, niyet edilir ve dualar yapılır.