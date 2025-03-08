Cenaze Namazı nasıl kılınır? Cenaze Namazı farz bilgisi
Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan bir namazdır; rükünleri kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitâh (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır. Selâm vermek vaciptir. Sünnetleri ise Allah’a hamd ve sena etmek, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve selâm getirmek, hem vefat eden kişi hem de Müslümanlar için dua etmekten ibarettir.
CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?
Cenaze namazı ayakta kılınan ve dört tekbirle tamamlanan bir ibadettir. Burada rükû ve secde yapılmaz. Cemaat saf tutarak kıbleye döner ve herkes kalben niyet eder. İlk tekbirle eller bağlanır, sessizce “Sübhâneke” duası okunur ve “ve celle senâük” ifadesi eklenir. İkinci tekbirden sonra Peygamber için salavatlar okunur. Üçüncü tekbirle vefat eden için dua edilir. Cenaze duasını bilenler Arapça okuyabilir, bilmeyenler kendi dillerinde bağışlanma dileyebilir. Dördüncü tekbirin ardından kısa bir bekleyiş yapılır ve selâm verilir. Tüm bu aşamalar ayakta gerçekleşir. Amaç, vefat eden Müslüman kardeş için Allah’tan rahmet dilemek ve onu son yolculuğuna dualarla uğurlamaktır.
CENAZE NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
Cenaze namazında her tekbirin ardından farklı bir dua okunur. İlk tekbir sonrası “Sübhâneke” duası “ve celle senâük” ilavesiyle okunur. İkinci tekbirle birlikte, Peygamber Efendimize salât ve selâm içeren “Allahümme salli” ve “Allahümme bârik” duaları dile getirilir. Üçüncü tekbirde, vefat eden için özel cenaze duası yapılır. Bu dua Arapça bilmeyenler tarafından da kalpten yapılabilir. Burada Allah’tan bağışlanma, rahmet ve cennette ağırlama niyaz edilir. Dördüncü tekbirden sonra genellikle ek bir dua okunmaz. Kısa bir bekleyişin ardından selâm verilerek namaz tamamlanır. Bu duaların hepsi ayakta ve topluca yapılır.
CENAZE NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cenaze namazı, alışılmış vakit namazları gibi rekât kavramıyla değerlendirilmez. Rükû ve secde yapılmadığı için tek bir rekât gibi düşünülür. Aslında namaz dört tekbirle kılınır, ancak her tekbir arası sadece ayakta durarak dua edilir. Rükû, secde veya oturma yoktur. Bu sebeple, cenaze namazının rekât sayısı bir olarak ifade edilir. Namaz, imamın ilk tekbiriyle başlar, üçüncü tekbirin ardından dua yapılır, dördüncü tekbir sonrası selâmla biter. Bu kısa ama anlamlı ibadette amaç, vefat eden kardeşin hatırlanması ve topluca Allah’tan bağışlanma dilenmesidir. Bir kere ayakta kalıp dört tekbirle işi tamamlamak, tek rekât hükmünde kabul edilir.
CENAZE NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Cenaze namazına niyet ederken kalpten bir yöneliş önemlidir. Niyet genelde “Allah rızası için namaza, meyyit için duaya, hazır olan imama uymaya” şeklinde yapılır. Erkek cenaze için “er kişi niyetine,” kadın cenaze için “hatun kişi niyetine” denir. İmam da benzer şekilde kalben niyet eder ve cemaate kıldırmaya başlar. Dile getirmek şart değildir ama genellikle alçak sesle söylenir. Cenazenin erkek mi kadın mı olduğu da niyet sırasında belirtilir. Buradaki esas, Allah’ın rızasını gözetmek ve vefat eden kişi için rahmet dileyerek bu ibadeti yerine getirmeyi amaçlamaktır.