Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası

Prens Philip'in cenazesine hamileliği nedeniyle katılmayacağı açıklanan Meghan Markle'ın asıl gitmeme nedeniyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atılırken, Düşes'in Kraliçe Elizabeth'i aradığı da iddialar arasında.

14.04.2021 - 07:38

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası - 1

Prens Harry, büyükbabası Prens Philip’in ölümünün ardından İngiltere’ye giderken, ikinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle ABD’de kaldı. Bu durum, önce Markle’ın doktorunun Düşes’e seyahat yasağı koymasından kaynaklandığı söylense de daha sonra, Markle’ın cenaze töreninde odak noktası olmak istememesi olarak açıklandı.

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası - 2

Ancak 39 yaşındaki Markle, cenazeye katılmasa da Kraliçe Elizabeth’le görüşmekten kaçınmadı. People dergisine konuşan bir kaynak, Markle’ın, 73 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Kraliçe Elizabeth’i aradığını ve başsağlığı dilediğini söyledi. Kaynak, “Kraliçe, Meghan Markle’ın şu an seyahat edememesini anlayışla karşılıyor” diye konuştu.

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası - 3

17 Nisan Cumartesi günü yapılacak cenaze töreni için ülkesi İngiltere’ye dönen Prens Harry’nin, Prens Philip’in ölüm haberini alır almaz büyük annesi Elizabeth’le irtibat kurduğu da kaynaklarca aktarıldı.

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası - 4

Prens Philip'in 99 yaşında vefat etmesi kraliyet ailesinin son yıllardaki en büyük acısı. Corona virüs kısıtlamaları nedeniyle cenaze töreni tarihte örneklerine rastlandığı gibi yapılmayacak. Tören sadece 30 kişiyle sınırlandırılıp halka açık olmayacak.

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası - 5

Törenle ilgili en çok merak edilen konu, bir süre önce Oprah Winfrey’e röportaj vererek aileyi üstü kapalı şekilde ırkçılıkla suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry’nin törene katılıp katılmayacağı olmuştu.

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası - 6

Yapılan açıklamaya göre ikinci bebeğine hamile olan Markle, doktorunun seyahat etmemesini önermesi üzerine Londra'ya gitmedi, Prens Harry yalnız seyahat etti. Fakat bu konuda ortaya atılan bir başka iddia, Markle’ın hamile olduğu için değil "ilgi odağı olmamak" için katılmama kararı aldığı yönünde.

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası - 7

Yakın arkadaşlarının ileri sürdüğüne göre Markle, bu acı olayı Harry'nin ailesiyle bozulan ilişkilerini düzeltmek için bir fırsat olarak görüyor. Böyle bir durumda kendisinin orada bulunmasına gerek olmadığını düşünüyor.

Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası - 8

Bir kısım İngiliz yayın organı, Markle'ın ilk bebeği Archie'ye hamileliğinin ilerleyen aylarında bebek kutlaması için Londra'dan ABD'ye gittiğini hatırlatarak, hamilelik nedeniyle cenazeye katılmamasını inandırıcı bulmuyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER