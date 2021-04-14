Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası

Yapılan açıklamaya göre ikinci bebeğine hamile olan Markle, doktorunun seyahat etmemesini önermesi üzerine Londra'ya gitmedi, Prens Harry yalnız seyahat etti. Fakat bu konuda ortaya atılan bir başka iddia, Markle’ın hamile olduğu için değil "ilgi odağı olmamak" için katılmama kararı aldığı yönünde.