Cenazeye katılmayan Meghan Markle, Kraliçe Elizabeth'i aradı iddiası

14.04.2021 - 07:38
Prens Harry, büyükbabası Prens Philip’in ölümünün ardından İngiltere’ye giderken, ikinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle ABD’de kaldı. Bu durum, önce Markle’ın doktorunun Düşes’e seyahat yasağı koymasından kaynaklandığı söylense de daha sonra, Markle’ın cenaze töreninde odak noktası olmak istememesi olarak açıklandı.
Ancak 39 yaşındaki Markle, cenazeye katılmasa da Kraliçe Elizabeth’le görüşmekten kaçınmadı. People dergisine konuşan bir kaynak, Markle’ın, 73 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Kraliçe Elizabeth’i aradığını ve başsağlığı dilediğini söyledi. Kaynak, “Kraliçe, Meghan Markle’ın şu an seyahat edememesini anlayışla karşılıyor” diye konuştu.
17 Nisan Cumartesi günü yapılacak cenaze töreni için ülkesi İngiltere’ye dönen Prens Harry’nin, Prens Philip’in ölüm haberini alır almaz büyük annesi Elizabeth’le irtibat kurduğu da kaynaklarca aktarıldı.
Prens Philip'in 99 yaşında vefat etmesi kraliyet ailesinin son yıllardaki en büyük acısı. Corona virüs kısıtlamaları nedeniyle cenaze töreni tarihte örneklerine rastlandığı gibi yapılmayacak. Tören sadece 30 kişiyle sınırlandırılıp halka açık olmayacak.
Törenle ilgili en çok merak edilen konu, bir süre önce Oprah Winfrey’e röportaj vererek aileyi üstü kapalı şekilde ırkçılıkla suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry’nin törene katılıp katılmayacağı olmuştu.
Yapılan açıklamaya göre ikinci bebeğine hamile olan Markle, doktorunun seyahat etmemesini önermesi üzerine Londra'ya gitmedi, Prens Harry yalnız seyahat etti. Fakat bu konuda ortaya atılan bir başka iddia, Markle’ın hamile olduğu için değil "ilgi odağı olmamak" için katılmama kararı aldığı yönünde.
Yakın arkadaşlarının ileri sürdüğüne göre Markle, bu acı olayı Harry'nin ailesiyle bozulan ilişkilerini düzeltmek için bir fırsat olarak görüyor. Böyle bir durumda kendisinin orada bulunmasına gerek olmadığını düşünüyor.
Bir kısım İngiliz yayın organı, Markle'ın ilk bebeği Archie'ye hamileliğinin ilerleyen aylarında bebek kutlaması için Londra'dan ABD'ye gittiğini hatırlatarak, hamilelik nedeniyle cenazeye katılmamasını inandırıcı bulmuyor.