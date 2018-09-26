Cengiz Abazoğlu'ndan Çırağan'da yeni defile

Cengiz Abazoğlu’nun adL markası için hazırladığı koleksiyon önceki akşam Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlenen defileyle tanıtıldı. Podyuma çıkan Özge Ulusoy, Çağla Şıkel, Ezgi Avcı ve Defne Samyeli defileye damga vurdu.
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Cengiz Abazoğlu, 115 parçadan oluşan sonbahar-kış koleksiyonu hazırladı. Zamanın İçinden adlı koleksiyonunun tanıtım defilesi Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da yapıldı.
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Özge Ulusoy, Çağla Şıkel ve Ezgi Avcı’nın da podyumda yürüdüğü defileye ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.
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Defileyi izlemeye gelenler arasında Demet Şener, Pelin Akil, Hande Acar, Pınar Tezcan Özçapkın, Reyhan İpekel de vardı.
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Defilenin finalinde Defne Samyeli sahneye çıktı. Samyeli, “Strong Enough” şarkısını seslendirdi. Samyeli, “Cengiz’i yıllardır tanıyorum ve çok beğeniyorum. Benim için de unutulmaz bir defile oldu” dedi.
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Koleksiyonun tanıtım çekimlerinde yer alan Deren Talu da annesini izledi.