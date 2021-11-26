Cengiz Kurtoğlu'ndan yeni açıklama: Bana tuzak kuruldu

Haberler 26.11.2021 - 12:46 | Son Güncelleme : 26.11.2021 - 12:58
Sarıyer'de bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini iddia ettiği iş insanı Mustafa Can'la kavga etti.
Söylemezsem Olmaz programına konuşan Kurtoğlu, "Sinir sistemlerim iyi değil, böyle şeylere alışık değilim. Bir kardeşim doğum gününe davet etti. Gittik, her şey çok güzel, saygılı sevgili. Alkolün de etkisiyle ağzını bozarak ileri geri konuşmaya başladı. İkaz ettim kendisini 'Sözlerini geri al' diye. Orada ufak tefek gerilmeler oldu" dedi.
"Benim bıçakla ne işim var! Namus için olsa silahı elime alır vururum. Telefonun ışığı parlıyor, ben 4-5 metre daha bu taraftayım. 'Çıkartın bu adamı gitsin' dedim" diyen ünlü sanatçı, "Fiziksel hiçbir hareket yok. Karakola gitmiş, ben de gittim ve ifade verdim. Konu buraya kadar geldi... Bu olaylara üzülüyorum, 40 yıldan beri hiç böyle olumsuz olaylarım olmadı. Çok kalbim kırıldı. Yalan yanlış ifadelerle bu adam televizyonlara çıkarıyorlar. Çok üzgünüm, olay çok basit bir olay. Sanatçı büyüklerime yanlış ifadeler kullandı. 'Türkiye’nin en büyük sanatçısı Ciguli, başka kimse yoktur benim için' dedi" diye konuştu.
Kurtoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Küfürler var ortada. Sanatçıya, emeğe saygısızlık var. Yüksek sesle bizi rahatsız edecek şekilde hakarete varan sözler var. Ben de bunun karşılığını vermek istedim. Kendi kendini mi tırmıkladı, hayretler içinde kaldım. Bu olay organize! Bu adam iş adamı değil, öyle bir tarzı yok... Bana kesinlikle tuzak kuruldu. Sanatçıya küfür, emeğe küfür ağrıma gitti. Utanç verici bir olay. O görüntüdeki ben değilim. Ben o masada olmasam bana da küfür edecek. Eskiden ne vardı biliyor musunuz siyasilerin önünden soyunurlardı televizyona çıkmak için. Bu adam bu yaşta meşhur olmaya mı çıktı?"
Kurtoğlu'nun açıklamaları sonrası canlı yayına bağlanan Orhan Gencebay, meslektaşına destek çıktı. Gencebay şu sözleri dile getirdi: "Sen bu çirkin olayı düzelttiğin için çok teşekkür ederim. Biz görevimizi yapmaya çalıyoruz, kimsenin önünde durmak istemiyoruz. Cengiz Kurtoğlu'nu çok severim, adamdır... Aynı hareketi ben de yapardım çok duygulandım. Sağ ol Cengiz. Bu şekilde düşünen herkese teşekkür ederim, saygılarımı iletirim. Sağduyumuz güçlüdür. Türk milletine çok teşekkür ederim, çok değerli bir ülkedir. Bu değerler bizimle devam edecek, atalarımızın yolundan devam edeceğiz."
Mustafa Can ise DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Cengiz Bey 'Ben sık sık Bulgaristan'a gidiyorum. Orada müzik yapıyoruz. Ben oradan vatandaşlık aldım' dedi. Ben de Bulgaristan'daki Roman şarkıcıları sordum, 'Tanır mısınız?' diye. Oradan konu Orhan Gencebay'a geldi. Merakımdan 'Orhan Gencebay da romanlık var mı?' dedim... Kurtoğlu önce sinirli bir şekilde 'Hayır' dedi. Sonra bir anda 'Kalk ulan masamdan' dedi. Herkes beni masadan neredeyse sürükleyerek uzaklaştırdı. Çıkışa giderken baktım 5-6 kişiyle geliyor. Ana avrat söve söve geliyor bir grup halinde..."
"Yanımda Esra Hanım vardı. Bana vuracağını anladı, önüme geçti ama Cengiz Kurtoğlu bana bir yumruk savurdu. Kaçtım saldırıdan ama gözüme bir şey ilişti. Baktım birkaç kişi ellerimi tutuyor. Burnumda bir darbe hissettim. İkinci hamleyi yaptı. Bir darbe daha aldım..."
"Oradan uzaklaştım, arabada aynada bir baktım kan akıyor. Karakola gittim hemen. Gündem olmak için bizi mi seçti ne yaptı anlamadım."
"Anlamadığım şey o bıçağı alıp gelirken 5-6 kişi ile geliyor, kimse de tutmuyor onu. Cengiz Kurtoğlu çok sarhoştu zaten, sarhoş gelmişti. Bakışları bile acayipti. Ben de herkes gibi severdim kendisini."