Cenk Tosun: Babalık hayatımı değiştirdi

İngiltere'de nasıl bir düzeniniz var? Aile hayatım olduğu için idmandan eve, evden idmana gidiyorum. Gece hayatım yok. Düzenli yaşantım futboluma da yansıyor. Babalık hayatımı değiştirdi. Hayatın anlamını oğlumdan sonra anladım. Her gün şükür ediyorum baba olduğum için. Oğlunuzun da sizin gibi futbolcu olmasını istiyor musunuz? Tabii ama onun tercihi. Ne yapmak isterse onu desteklerim. Benim için en önemlisi ülkesine faydalı olması. İçindeki Türklüğü kaybetmeden, ülkesine sevgiyle bağlı biri olarak yetiştireceğim onu. ak.

Türkiye'yi özlüyor musunuz?



Çok özlüyorum. İstanbul'u, arkadaşlarımı, Türk insanını ve tabii ki Türk mutfağını. İstanbul öyle bir şehir ki her şeyin en iyisi burada var; en iyi restoran da, en iyi otel de. Yok yok. Her şeyden önce Boğaz'ımız yeter. Sahilde oturunca insan huzur doluyor. Futbolu bırakınca Türkiye'ye yerleşeceğim tekrar. Ülkem bambaşka. Dünyanın çok yerine gittim, kaldım ama Türkiye gibisi inanın yok. Tarihiyle, kültürüyle çok zengin bir ülkeyiz. Bana göre dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Ben uzun süre Gaziantep'te yaşadım. Gelirken çok endişelenmiştim nasıl olacak diye Almanya'dan sonra. Ama öyle çok sevdim ki Gaziantep'i. Türkiyemiz'in her yeri çok güzel. Bizim ülkemizin insanı da çok ayrı. Sıcaklığı, yardımseverliği hiçbir yerde yok.