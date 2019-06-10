Cenk Tosun: Babalık hayatımı değiştirdi

Dünyaya açılan Türk futbolcuların sayısında eskiye oranla artış var ama yine de yeterli değil. Sizce neden?

Yurt dışına giden futbolcu sayımızda artış var ama çok daha fazla olmalı. Türk futbolcuları gerçekten çok yetenekli. Türkiye liginden Avrupa'ya transfer olmak gerçekten zor. Çünkü Avrupa'dakilerin Türk ligine karşı önyargıları var. Kolay bir lig olarak görüyorlar. Halbuki hiç de öyle değil Türk ligi. Avrupa ligine transfer olmak için futbolcunun uluslararası arenada kendini ispat etmesi gerekiyor. Takımlarımız Avrupa'da daha fazla yer alırsa futbolcularımızın da dünyaya açılması kolaylaşır. Ben 25 Milyon Euro gibi rekor bir fiyatla transfer olmuştum ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamıştım. Everton'a transfer olmamda burada oynadığım futbol etkili oldu.





Futboldaki hedefiniz nedir?

En büyük hedefim Türk Milli Takımı'na kaptanlık yapmaktı. Allah bana nasip etti. Yeni hedefim ise oynadığım ligde gol kralı olm