Çeşme'de darp edildiği iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk savcılıkta ifade verdi

"YÜZÜMÜN KAN İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"



Arabanın arka koltuğunda kendine geldiğini ifade eden Kyryliuk'un “Bana vuran şahıs aracın ön kapısını açarak arkada oturan bana tekrar yumruk attı ve oradan uzaklaştı. Ben arabaya bindiğimde sadece Baran'ı hatırlıyorum arabada olan diğer kişileri hatırlamıyorum. Eve dönerken arabada yüzüme baktığımda yüzümün kan içinde olduğunu, gözümün balon gibi olduğunu ve bu yüzden kariyerimin biteceğini düşünerek dehşet yaşayıp panik oldum. Eve gittiğimizde panik halim devam etti. Baran, Mehmet Korutürk ve Mansoor beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Daha sonra hastaneye gitmeye karar verdik, sonrasında İngiliz ve Amerikan polisine gittik. Beni darp eden şahıs İranlı kadını da darp etti" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



"GÜVENLİK ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE TOKAT ATTI"



Baran Güneş, doğum günü partisi kutlamak için Momo Beach tesisine gittiğini, tesis içinde bir tartışma yaşanmadığını, tesisten ayrıldıkları sırada kırmızı bir araç içerisinden arkadaşı Mansoor'a “Pis Arap" şeklinde laf atıldığını öne sürdü. Arkadaşı Mansoor'un sürücüyle tartıştığı anda olayı ayırmak için müdahale ettiğini ifade eden Güneş, “Sonrasında güvenlik görevlilerinden beyaz saçlı, yaklaşık 50 ila 60 yaşlarında, çok gür saçı olmayan, vücudu kuvvetli ama boyu olmayan esmer olan ve olay günü Diara'ya vuran kişi, kırmızı araç içerisindeki şahsı arabaya geri soktu. Ardından yanımıza gelerek Mansoor'la arasında bir tartışma yaşadı. Güvenlik görevlisi Mansoor'a çok sert bir şekilde tokat atınca, Mansoor'da kendisine yumruk attı. Bunu gören diğer görevliler de Mansoor' saldırdı" diye konuştu.