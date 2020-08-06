Çeşme'de darp edildiği iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk savcılıkta ifade verdi

06.08.2020 - 10:37
"YÜZÜMÜN KAN İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM"
Arabanın arka koltuğunda kendine geldiğini ifade eden Kyryliuk'un “Bana vuran şahıs aracın ön kapısını açarak arkada oturan bana tekrar yumruk attı ve oradan uzaklaştı. Ben arabaya bindiğimde sadece Baran'ı hatırlıyorum arabada olan diğer kişileri hatırlamıyorum. Eve dönerken arabada yüzüme baktığımda yüzümün kan içinde olduğunu, gözümün balon gibi olduğunu ve bu yüzden kariyerimin biteceğini düşünerek dehşet yaşayıp panik oldum. Eve gittiğimizde panik halim devam etti. Baran, Mehmet Korutürk ve Mansoor beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Daha sonra hastaneye gitmeye karar verdik, sonrasında İngiliz ve Amerikan polisine gittik. Beni darp eden şahıs İranlı kadını da darp etti" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
"GÜVENLİK ÇOK SERT BİR ŞEKİLDE TOKAT ATTI"
Baran Güneş, doğum günü partisi kutlamak için Momo Beach tesisine gittiğini, tesis içinde bir tartışma yaşanmadığını, tesisten ayrıldıkları sırada kırmızı bir araç içerisinden arkadaşı Mansoor'a “Pis Arap" şeklinde laf atıldığını öne sürdü. Arkadaşı Mansoor'un sürücüyle tartıştığı anda olayı ayırmak için müdahale ettiğini ifade eden Güneş, “Sonrasında güvenlik görevlilerinden beyaz saçlı, yaklaşık 50 ila 60 yaşlarında, çok gür saçı olmayan, vücudu kuvvetli ama boyu olmayan esmer olan ve olay günü Diara'ya vuran kişi, kırmızı araç içerisindeki şahsı arabaya geri soktu. Ardından yanımıza gelerek Mansoor'la arasında bir tartışma yaşadı. Güvenlik görevlisi Mansoor'a çok sert bir şekilde tokat atınca, Mansoor'da kendisine yumruk attı. Bunu gören diğer görevliler de Mansoor' saldırdı" diye konuştu.
"6 TANE KORUMA SALDIRDI"
İfade vermesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Ukraynalı model Daria Kyryliuk, 31 Temmuz'da Momo Beach'ten erkek arkadaşıyla birlikte çıkarken olayın yaşandığını belirterek "Bize öncelikle 6 tane koruma saldırdı" dedi.
"45 DAKİKA PANİK ATAK GEÇİRDİM"
Kyryliuk olayı erkek arkadaşının anlatmasını isteyince Baran Güneş, "Kavga büyüdü ve hanımefendi arada yumruk yedi" ifadelerini kullandı. Kyryliuk ise sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Ben eve geldiğimizde panik atak geçirdim çünkü daha önce hiçbir zaman bana el kaldırmamıştı. Kulüpte bana güvenlik çok fazla vurdu. Benim burnum, ağzım ve yanağım kan içindeydi. Bir daha modellik yapamayacağım zannettim. O yüzden 45 dakika kadar panik atak geçirdim."
"YARDIM EDEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"
Kyryliuk yaşadıkları her şeyi savcıya anlattığını ifade ederek, "Adalet Bakanlığı'nda çalışan, bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar burada çalışan insanlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Turizm Bakanı'na çok teşekkür ediyorum. Bu iş umarım en kısa zamanda çözülecek ve bana zarar verenler cezasını alacaklar" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM
Daria Kyryliuk, "İstanbul'a taşınmak istiyorum, ben korkmuyorum. Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burası harika bir ülke. Yaşadığım sadece üzücü bir olaydı. Momo Beach durmadan olayı manipüle etmeye çalışıyor, senaryoları değiştiriyor. Tüm söyledikleri yalan" dedi.
"SORUŞTURMA SONRASINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKACAKTIR"
Kyryliuk ve Güneş'in avukatı Hüseyim Sami Oyman ise "Biz inanıyoruz ki soruşturma sonrasında gerçek ortaya çıkacaktır. Müvekkilimin ifade ettiği gibi insanların sorumluluklarını kabul etmeleri hukuk adına, adalet adına ideal olandır" dedi. Ukraynalı model Daira Kyryliuk ve Baran Güneş el ele poz vermelerinin ardından adliyeden ayrıldı.