Ceviz ne zaman tüketilmeli? Sabah mı, akşam mı faydalı
Kalp, beyin ve sindirim sağlığına katkısıyla bilinen ceviz, günün farklı saatlerinde tüketildiğinde farklı faydalar sağlıyor. Uzmanlar, cevizin zamanlamasına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan ceviz, yalnızca lezzetli bir atıştırmalık değil; aynı zamanda kalp-damar sağlığından bilişsel işlevlere, sindirimden uyku düzenine kadar pek çok alanda vücuda katkı sağlayan doğal bir süper gıda. Ancak uzmanlara göre, cevizin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için günün hangi saatinde tüketildiği büyük önem taşıyor.
Besin değeri yüksek olan ceviz, sabah saatlerinde tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıyor, kan şekeri seviyelerini dengeliyor ve gün boyu süren enerji sağlıyor. Sabahları 50 gram civarında ceviz tüketmenin, dikkat süresini artırdığı ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığı çeşitli araştırmalarla ortaya konmuş durumda.