Ceviz ne zaman tüketilmeli? Sabah mı, akşam mı faydalı

Kalp, beyin ve sindirim sağlığına katkısıyla bilinen ceviz, günün farklı saatlerinde tüketildiğinde farklı faydalar sağlıyor. Uzmanlar, cevizin zamanlamasına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Ceviz ne zaman tüketilmeli? Sabah mı, akşam mı faydalı - 1

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan ceviz, yalnızca lezzetli bir atıştırmalık değil; aynı zamanda kalp-damar sağlığından bilişsel işlevlere, sindirimden uyku düzenine kadar pek çok alanda vücuda katkı sağlayan doğal bir süper gıda. Ancak uzmanlara göre, cevizin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için günün hangi saatinde tüketildiği büyük önem taşıyor.

Besin değeri yüksek olan ceviz, sabah saatlerinde tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırıyor, kan şekeri seviyelerini dengeliyor ve gün boyu süren enerji sağlıyor. Sabahları 50 gram civarında ceviz tüketmenin, dikkat süresini artırdığı ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığı çeşitli araştırmalarla ortaya konmuş durumda.

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Ceviz ne zaman tüketilmeli? Sabah mı, akşam mı faydalı - 2

Ceviz, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini ani dalgalanmalardan korurken; içeriğindeki sağlıklı yağlar, lif ve protein kombinasyonu uzun süreli tokluk hissi sağlıyor. Bu da hem kilo kontrolü hem de kalp sağlığı açısından önemli bir avantaj sunuyor. Düzenli ceviz tüketiminin, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğü, inflamasyonu azalttığı ve damar sağlığını desteklediği de biliniyor.

Ayrıca sabah saatlerinde aç karnına ya da bir gece suda bekletilmiş olarak tüketilen ceviz, fitik asit oranını azaltarak sindirilebilirliği artırıyor. Bu sayede bağırsak florasını destekliyor, şişkinliği önlüyor ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ediyor.


Ceviz ne zaman tüketilmeli? Sabah mı, akşam mı faydalı - 3

GECE TÜKETİMİ UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Cevizin yalnızca sabahları değil, akşam saatlerinde de önemli faydalar sunduğuna dikkat çekiliyor. Özellikle yatmadan önce tüketilen küçük bir avuç ceviz, içerdiği doğal melatonin ve magnezyum sayesinde uyku kalitesini artırabiliyor. Bununla birlikte, cevizde bulunan omega-3 yağ asitleri, E vitamini ve polifenoller de gece boyunca vücutta stres düzeylerini azaltıyor, iltihapla savaşıyor ve rahatlamayı destekliyor.

Ancak uzmanlar, yatmadan hemen önce fazla miktarda ceviz tüketilmesinin sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yüksek yağ içeriği nedeniyle hassas bünyelerde şişkinlik ve rahatsızlık oluşturabileceği belirtiliyor.

Ceviz ne zaman tüketilmeli? Sabah mı, akşam mı faydalı - 4

TÜKETİM İÇİN EN UYGUN ZAMAN HANGİSİ?

Beslenme uzmanları, cevizin sabah aç karnına ya da kahvaltıyla birlikte tüketilmesini öneriyor. Cevizin kahve ya da çaydan en az bir saat önce alınması, içerisindeki minerallerin emilimini artırmak açısından önem taşıyor.


Ceviz ne zaman tüketilmeli? Sabah mı, akşam mı faydalı - 5

Günlük ideal ceviz miktarının ise 28 ila 50 gram arası, yani yaklaşık 3 ila 7 yarım ceviz olduğu belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca, şeker kaplı ya da balla kavrulmuş ürünler yerine çiğ ve tuzsuz ceviz tercih edilmesini; cevizlerin serin, hava almayan bir ortamda, tercihen buzdolabında saklanmasını tavsiye ediyor.

Sonuç olarak, cevizin sabah ve akşam saatlerinde farklı şekillerde fayda sunduğu; tüketim zamanının ise kişinin yaşam tarzı, hedefleri ve metabolizmasına göre şekillendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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