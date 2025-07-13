Ceviz ne zaman tüketilmeli? Sabah mı, akşam mı faydalı

Ceviz, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini ani dalgalanmalardan korurken; içeriğindeki sağlıklı yağlar, lif ve protein kombinasyonu uzun süreli tokluk hissi sağlıyor. Bu da hem kilo kontrolü hem de kalp sağlığı açısından önemli bir avantaj sunuyor. Düzenli ceviz tüketiminin, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğü, inflamasyonu azalttığı ve damar sağlığını desteklediği de biliniyor.



Ayrıca sabah saatlerinde aç karnına ya da bir gece suda bekletilmiş olarak tüketilen ceviz, fitik asit oranını azaltarak sindirilebilirliği artırıyor. Bu sayede bağırsak florasını destekliyor, şişkinliği önlüyor ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ediyor.





