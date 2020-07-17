Çevre aktivisti Greta Thunberg'in liderlere mektubuna ünlülerden de destek

Greta Thunberg ile üç genç çevre aktivisti kaleme aldıkları açık mektupla, Avrupa Birliği liderlerinden iklim krizi ile acilen yüzleşme çağrısında bulundu. Thunberg'in gönderdiği mektup Leonardo DiCaprio ve Joaquin Phoenix gibi birçok ünlünün imzasını taşıyor.

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17.07.2020 - 09:59

Greta Thunberg ile üç genç çevre aktivisti kaleme aldıkları açık mektupla, Avrupa Birliği liderlerinden iklim krizi ile acilen yüzleşme çağrısında bulundu.







Yaklaşık 150 bilim insanının yanı sıra Leonardo DiCaprio ve Joaquin Phoenix gibi birçok ünlünün imzasını taşıyan mektuba 50 ülkeden 3 bin 435 kişiden destek geldi.







Cuma ve cumartesi günleri Brüksel'de olağanüstü bir zirvede bir araya gelecek olan 27 devlet ve hükümet başkanına hitaben gönderilen mektupta, genç aktivistler, iklim ve ekolojik felaketinin önlenmesi için bazı acil adımların atılmasını istedi.







"Fosil yakıtları için sondaj ve çıkarma faaliyetlerine yatırımların kesilmesi", "fosil yakıtlara yapılan tüm sübvansiyonların kaldırılması" ve "fosil yakıtlarının kullanımının tamamen sonlandırılması" bu adımların bazıları.







Thunberg ayrıca çevrenin yok olmasına yol açan ekolojik tahribatın da Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasını istiyor.

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