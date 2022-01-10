Çevreci Leonardo DiCaprio'ya iki yüzlülük suçlaması

Sevgilisi Camila Morrone ve arkadaşlarıyla yeni yıl tatilini St. Barts Adası'na geçiren Leonardo DiCaprio iki yüzlülükle suçlanıyor. Hollywood yıldızının kaldığı 150 milyon dolarlık yatın çevre düşmanı olduğu ortaya çıktı.

Haberler 10.01.2022 - 13:39

Çevreci Leonardo DiCaprio'ya iki yüzlülük suçlaması - 1

Birleşmiş Milletler'in iklim elçisi olan ABD'li çevreci aktör Leonardo DiCaprio'nun dünyanın en büyük ve çevre düşmanı süper yatlarından birinde tatil yaptığı ortaya çıktı.

Çevreci Leonardo DiCaprio'ya iki yüzlülük suçlaması - 2

Aktörün, sevgilisi Camila Morrone ile yılbaşından beri Karayipler'deki St. Barts adasında kaldığı 150 milyon dolarlık Vava II adlı yatın her 1.6 kilometrede 238 kilogram karbondioksit salınımına yol açtığı ortaya çıktı.

Çevreci Leonardo DiCaprio'ya iki yüzlülük suçlaması - 3

Bu karbondioksitin ortalama bir otomobilin iki ayda yaydığı miktara eşit.

Çevreci Leonardo DiCaprio'ya iki yüzlülük suçlaması - 4

Çevreci mesajlarıyla bilenen ve son olarak benzer bir filmde oynayan Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Camila Morrone; spor salonu, yüzme havuzu, ve sinema bulunan yatta arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor. 

Çevreci Leonardo DiCaprio'ya iki yüzlülük suçlaması - 5

İngiltere'de üretilecek en büyük yat olan Vava II, 46 yaşındaki İsviçreli ilaç milyarderi Ernesto Bertarelli'ye ait.

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