Çevreci Leonardo DiCaprio'ya iki yüzlülük suçlaması

Haberler 10.01.2022 - 13:39
Birleşmiş Milletler'in iklim elçisi olan ABD'li çevreci aktör Leonardo DiCaprio'nun dünyanın en büyük ve çevre düşmanı süper yatlarından birinde tatil yaptığı ortaya çıktı.
Aktörün, sevgilisi Camila Morrone ile yılbaşından beri Karayipler'deki St. Barts adasında kaldığı 150 milyon dolarlık Vava II adlı yatın her 1.6 kilometrede 238 kilogram karbondioksit salınımına yol açtığı ortaya çıktı.
Bu karbondioksitin ortalama bir otomobilin iki ayda yaydığı miktara eşit.
Çevreci mesajlarıyla bilenen ve son olarak benzer bir filmde oynayan Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Camila Morrone; spor salonu, yüzme havuzu, ve sinema bulunan yatta arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyor.
İngiltere'de üretilecek en büyük yat olan Vava II, 46 yaşındaki İsviçreli ilaç milyarderi Ernesto Bertarelli'ye ait.