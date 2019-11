Ceyda Ateş Toplusoy: Evliliği sağlama almak için çocuk yapmayın

Çocuk dizisinde kendisine aşık olmayan bir adamla evli, uzun süre kendi çocuğu olmayınca başka bir çocuğa kendi çocuğu gibi bakan ancak kendisi anne olunca duyguları değişen Şule Kcarasu karakterine hayat veren Ceyda Ateş Toplusoy dizi, kendi ve kariyer planları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Posta'dan Oya Çınar'a konuşan 31 yaşındaki oyuncunun açıklamalarından satırbaşları:

Çocuk, çok katmanlı ve iç içe geçmiş bir dram hikayesi. Sizi bu hikayede başından beri en etkileyen şey ne oldu?



Dizideki bütün karakterler başkalarının yaptığı hataların yansımalarını yaşıyor… Karakterlerin birbiri ile bağı ve durabildikleri, tutunabildikleri doğruları benimi çin çok önemli.



Çocuk aslında Efe’nin hikayesi gibi duruyor ama Şule’nin hikayesi de başlı başına bir dram. Siz onun yolculuğuna nasıl bakıyorsunuz?



Hayatın içinde her şey var. Her şey insanlar için. Şule gibi seçimler yapmak zorunda kalanlar da var maalesef. Ben oynarken onu çok sorgulamıyorum açıkçası. Her durumda empati kurmaya ve onu anlamaya çalışıyorum.

